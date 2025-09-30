الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

يحتضن ملعب "ألماتي المركزي" مباراة ريال مدريد وكيرات ألماتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

 

تشكيل ريال مدريد أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن،ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

May be an image of 1 person, playing football, playing soccer and text that says 'STARTINGXI ALINEACIÓN 1 Courtois 17 19 Asencio 24 Huijsen 4 Alaba 20 Fran García 14 Tchouameni D. Ceballos 15 Arda Güler 30 Mastantuono Vini Jr. 10 Mbappé HTaoTHлbl 4 FIFK 7 Xabi Alonso Emirates FLY BETTER 13 Lunin 29 Javi Navarro 5 Bellingham 6 6 Camavinga 8 8 Valverde 9 Endrick 11 Rodrygo 16 Gonzalo 18.Carreras 21 Brahim 35 35D.Jiménez D. Jiménez'


ويمتلك ريال مدريد 3 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف، بينما خسر كيرات على يد سبورتينج لشبونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر يوم السبت الماضي في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف لهدفين، في الدوري الإسباني، وفقد الصدارة إثر فوز برشلونة في اليوم التالي على ريال سوسيداد بهدفين لهدف.

وأعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية التي ستخوض مواجهة كايرات ألماتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

 

قائمة ريال مدريد 


وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

 

 

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد كيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا


تنطلق مباراة ريال مدريد ضد كيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وكيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا


تذاع مباراة ريال مدريد أمام  كيرات اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN SPORTS 1.
 

