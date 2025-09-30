دوري الأبطال، ريال مدريد يتقدم على ألماتي بهدف مبابي في الشوط الأول

تقدم ريال مدريد على كيرات ألماتي بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول للنادي الملكي من علامة الجزاء بالدقيقة 25.

تشكيل ريال مدريد أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا



حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن،ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.



ويمتلك ريال مدريد 3 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف، بينما خسر كيرات على يد سبورتينج لشبونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر يوم السبت الماضي في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف لهدفين، في الدوري الإسباني، وفقد الصدارة إثر فوز برشلونة في اليوم التالي على ريال سوسيداد بهدفين لهدف.

وأعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية التي ستخوض مواجهة كايرات ألماتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

قائمة ريال مدريد



وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

