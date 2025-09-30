الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري الأبطال، ريال مدريد يتقدم على ألماتي بهدف مبابي في الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم  ريال مدريد على كيرات ألماتي بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراة الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي الهدف الأول للنادي الملكي من علامة الجزاء بالدقيقة 25.

 

تشكيل ريال مدريد أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا


حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دين هويسن،ألابا، فران جارسيا.

خط الوسط: سيبايوس، تشواميني.

خط الوسط الهجومي: فرانكو ماستانتونو، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

May be an image of 1 person, playing football, playing soccer and text that says 'STARTINGXI ALINEACIÓN 1 Courtois 17 19 Asencio 24 Huijsen 4 Alaba 20 Fran García 14 Tchouameni D. Ceballos 15 Arda Güler 30 Mastantuono Vini Jr. 10 Mbappé HTaoTHлbl 4 FIFK 7 Xabi Alonso Emirates FLY BETTER 13 Lunin 29 Javi Navarro 5 Bellingham 6 6 Camavinga 8 8 Valverde 9 Endrick 11 Rodrygo 16 Gonzalo 18.Carreras 21 Brahim 35 35D.Jiménez D. Jiménez'


ويمتلك ريال مدريد 3 نقاط بعدما فاز بصعوبة على مارسيليا في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بهدفين لهدف، بينما خسر كيرات على يد سبورتينج لشبونة بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بعدما خسر يوم السبت الماضي في لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف لهدفين، في الدوري الإسباني، وفقد الصدارة إثر فوز برشلونة في اليوم التالي على ريال سوسيداد بهدفين لهدف.

وأعلن نادي ريال مدريد عن قائمته الرسمية التي ستخوض مواجهة كايرات ألماتي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

 

قائمة ريال مدريد 


وضمّت القائمة 24 لاعبًا، يتقدمهم تيبو كورتوا، جود بيلينجهام، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريجو، بينما شهدت غيابات بارزة على رأسها داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو وترينت ألكسندر-أرنولد بسبب الإصابات.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

beIN SPORTS 1 تلتيكو مدريد تشكيل ريال مدريد دوري ابطال اوروبا ريال مدريد أمام كيرات ريال مدريد

مواد متعلقة

بنزيما يقود هجوم اتحاد جدة أمام شباب الأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة

إنريكي: برشلونة بيتي وهذا ما يحتاجه باريس سان جيرمان

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads