الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

عاطل يقتل رجلًا ويصيب سيدة بطلق ناري في كوم أمبو بأسوان

عاطل يقتل رجلًا
عاطل يقتل رجلًا ويصيب سيدة بطلق ناري في كوم أمبو بأسوان

شهدت قرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان جريمة قتل مأساوية، بعدما أطلق عاطل النار من بندقية على رجل وسيدة، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانية بطلق ناري.

بيقبض بالدولار، سقوط دجال سيدى جابر ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة سيدة ونجليها مع بائعة أمام مدرسة بدار السلام

 

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من مديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع أحد الأهالي داخل مقهى بالقرية، فيما نُقلت سيدة مصابة بعيار ناري في القدم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

التحريات أوضحت أن المتهم ويدعى "محمد.س" وراء الواقعة، إذ أطلق النيران على المجني عليه بسبب خلافات قديمة، كما أصاب والدة طليقته بطلق ناري على خلفية مشكلات أسرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن امن اسوان النيابة العامة مركز شرطة كوم مديرية أمن أسوان

مواد متعلقة

بيقبض بالدولار، سقوط دجال سيدى جابر ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة سيدة ونجليها مع بائعة أمام مدرسة بدار السلام

خطف وسرقة حقيبة سيدة على الطريق الدائري تثير التفاعل، وتحرك عاجل من الأمن

تهريب مواد مخدرة وتزوير مستندات أبرزها، أمن المنافذ يحرر 49 قضية متنوعة

ضبط قائدي 5 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف فى أسيوط

خناقة جيران، الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الهمم

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالجيزة بعد تداول مقطع فيديو

ضبط منادي سيارات تعدى على قائد سيارة بالجمالية

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads