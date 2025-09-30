عاطل يقتل رجلًا ويصيب سيدة بطلق ناري في كوم أمبو بأسوان

شهدت قرية منيحة التابعة لمركز كوم أمبو شمال أسوان جريمة قتل مأساوية، بعدما أطلق عاطل النار من بندقية على رجل وسيدة، ما أسفر عن مصرع الأول وإصابة الثانية بطلق ناري.

تلقى مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوة من مديرية أمن أسوان إلى مكان الحادث، حيث تبين مصرع أحد الأهالي داخل مقهى بالقرية، فيما نُقلت سيدة مصابة بعيار ناري في القدم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

التحريات أوضحت أن المتهم ويدعى "محمد.س" وراء الواقعة، إذ أطلق النيران على المجني عليه بسبب خلافات قديمة، كما أصاب والدة طليقته بطلق ناري على خلفية مشكلات أسرية.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

