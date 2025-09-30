الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة سيدة ونجليها مع بائعة أمام مدرسة بدار السلام

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام سيدة ونجليها بالتعدى عليها أمام إحدى المدارس بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.





خناقة الطلبة قلبت بتدخل الأسر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام سيدة ونجليها بالتعدى عليها أمام إحدى المدارس بالقاهرة.

تفاصيل مشاجرة سيدة ونجليها مع بائعة أمام مدرسة بدار السلام

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بائعة متجولة "مصابة بجرح قطعى بالوجه " – مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من ربة منزل ونجليها إحداهما "مصابة بجروح وسحجات متفرقة "؛ لسابقة حدوث مشادة كلامية بين نجلى الطرفين "طالبان بذات المدرسة بدائرة القسم"، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم البعض أمام المدرسة.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.