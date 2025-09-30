بيقبض بالدولار، سقوط دجال سيدى جابر ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط دجال سيدى جابر؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحانى.



بيقبض بالدولار.. سقوط دجال سيدى جابر للنصب بزعم العلاج الروحانى



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل- هاتف محمول"بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

