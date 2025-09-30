الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بيقبض بالدولار، سقوط دجال سيدى جابر ينصب على المواطنين بزعم العلاج الروحانى

دجال سيدى جابر
دجال سيدى جابر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط دجال سيدى جابر؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحانى.
 

بيقبض بالدولار.. سقوط دجال سيدى جابر للنصب بزعم العلاج الروحانى 
بيقبض بالدولار.. سقوط دجال سيدى جابر للنصب بزعم العلاج الروحانى 


 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.

الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة سيدة ونجليها مع بائعة أمام مدرسة بدار السلام

خطف وسرقة حقيبة سيدة على الطريق الدائري تثير التفاعل، وتحرك عاجل من الأمن


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل- هاتف محمول"بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب الإحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين ضبط دجال سيدي جابر شرطة سيدي جابر

الأكثر قراءة

جون إدوارد يتمسك بفيريرا مؤقتا، والبديل محلي حال رحيله

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

3 جنيهات ارتفاعًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

تعليم الجيزة: رصد 4 حالات مصابة بفيروس HFMD

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads