خطف وسرقة حقيبة سيدة على الطريق الدائري تثير التفاعل، وتحرك عاجل من الأمن

شهدت منطقة بهتيم على الطريق الدائري، واقعة خطف وسرقة بالإكراه تعرضت لها إحدى المواطنات أثناء عودتها من عملها.

كشفت التحريات أن شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية كانا يسيران عكس الاتجاه، اقتربا من المجني عليها وخطفا حقيبتها التي كانت تحتوي على مبلغ مالي وهاتف محمول وبطاقة شخصية، ثم لاذا بالفرار بسرعة كبيرة.

وجارٍ تكثيف الجهود الأمنية لضبط مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار حماية المواطنين وممتلكاتهم بتلك المنطقة.

وشهدت الواقعة تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعى التى بدأت أجهزة الأمن فى التحرك وتحديد هوية المتهمين تمهيدا لضبطهم.

