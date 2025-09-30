الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع خليجي في حادث سير بشارع النيل بالجيزة

جثة
جثة

شهد شارع النيل بالجيزة حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع مواطن خليجى الجنسية، عقب اصطدامه بدراجة بخارية أثناء عبوره الطريق.

الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بشبرا الخيمة

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

كانت  الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شخص صدمته دراجة نارية بشارع النيل منطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية مواطن خليجي، جرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة شارع النيل حادث سير مواطن سعودي دراجة بخارية النيابة العامة مصرع أجنبي حوادث الطرق

مواد متعلقة

ضبط قائدي 5 سيارات بتهمة أداء حركات استعراضية خلال موكب زفاف فى أسيوط

خناقة جيران، الأمن يكشف ملابسات الاعتداء على شخص من ذوي الهمم

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بالجيزة بعد تداول مقطع فيديو

ضبط منادي سيارات تعدى على قائد سيارة بالجمالية

ضبط شخص و3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة النارية وإصابة سيدتين بسوهاج

وزارة الداخلية تحصد شهادات تقدير في مسابقة الحفاظ على التراث العمراني لعام 2025

ضبط عنصرين جنائيين غسلا 70 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

السودان: ارتفاع كبير في منسوب النيل الأزرق مع اكتمال التخزين بسد النهضة

هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟ رد حاسم من الفتح السعودي

مفيش فلوس، سر إلغاء جلسة ادارة الزمالك بعد خسارة القمة

تضمنت غرق حفارات وانفجار خطوط غاز، 7 كوارث تهز قطاع البترول في عهد كريم بدوي

وزير الخارجية القطري: هناك قضايا بخطة ترامب تحتاج لتوضيح وتفاوض

تكليفات حاسمة من السيسي لـ وزير الخارجية

تعرف على القطاعات الأكثر مساهمة في النمو الاقتصادي خلال 2024/ 2025

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء

تبدأ من 36 ألف جنيه للطن، أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-9-2025

سعر القصدير عالميا اليوم الثلاثاء

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم نشر الأخبار الكاذبة لرفع أسعار الأسهم، تعرف على رأي الإفتاء

ماذا نفعل مع الأوراق المكتوب فيها آيات من القرآن الكريم؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم الإسلام فى خروج المرأة خلف الجنازة حتى المقابر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads