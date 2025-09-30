مصرع خليجي في حادث سير بشارع النيل بالجيزة

شهد شارع النيل بالجيزة حادثًا مروعًا أسفر عن مصرع مواطن خليجى الجنسية، عقب اصطدامه بدراجة بخارية أثناء عبوره الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بمصرع شخص صدمته دراجة نارية بشارع النيل منطقة العجوزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية مواطن خليجي، جرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

