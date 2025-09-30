الأمن يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة رضيع داخل كيس قمامة بشبرا الخيمة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة رضيع حديث الولادة داخل كيس بلاستيكي وسط القمامة في أحد شوارع شبرا الخيمة، وهي الحادثة التي أثارت حالة من الاستياء بين الأهالي، مطالبين بسرعة ضبط المتورطين.

كان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل داخل القمامة.

على الفور، انتقلت قوة من المباحث لمكان الواقعة، وجرى فرض كردون أمني، واستدعاء فريق من النيابة العامة لمعاينة المكان. وبالمعاينة الأولية تبين أن الجثة لرضيع حديث الولادة، حيث جرى نقلها إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة وملابسات الواقعة.

كما كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد هوية مرتكبي الجريمة. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط الجناة.

