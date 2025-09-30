اعرفي تأثير النظام الغذائي على صحة الشعر وجماله

الشعر من أبرز علامات الجمال والصحة، فهو يعكس الحالة العامة للجسم، ويظهر مدى العناية الداخلية والخارجية به.

وعلى الرغم من أن العناية الخارجية بالشعر من خلال استخدام الزيوت أو المستحضرات التجميلية مهمة، إلا أن الأساس الحقيقي لصحة الشعر وجماله يبدأ من الداخل، أي من النظام الغذائي الذي نتبعه يوميا.

العلاقة بين التغذية وصحة الشعر

وتقول الدكتورة لانا شكرى استشارى الأمراض الجلدية: إن الشعر يتكون أساسا من بروتين يسمى الكيراتين، وهو يحتاج إلى مجموعة من العناصر الغذائية ليظل قويا ولامعا، وأي خلل في النظام الغذائي أو نقص في الفيتامينات والمعادن قد يؤدي إلى مشكلات مثل تساقط الشعر، وتقصف الأطراف، وبهتان اللون، وفقدان الحيوية، إذن فالنظام الغذائي لا يؤثر فقط على صحة الجسم الداخلية، بل يمتد تأثيره ليشمل الشعر والجلد والأظافر أيضا.

العناصر الغذائية الأساسية لصحة الشعر

وأضافت لانا أن من العناصر الغذائية الأساسية التى يجب تناولها حفاظا على صحة الشعر، منها:

البروتينات

تعد البروتينات حجر الأساس لبناء الشعر.

نقص البروتين في النظام الغذائي يؤدي إلى ضعف الشعر وتساقطه.

مصادره، اللحوم، والأسماك، والبيض، والبقوليات، ومنتجات الألبان.

2. الحديد

عنصر مهم لتكوين الهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر.

نقص الحديد من أبرز أسباب تساقط الشعر خاصة عند النساء.

مصادره، الكبدة، السبانخ، العدس، اللحوم الحمراء.

3. الفيتامينات A، C، D، E، ومجموعة B خاصة البيوتين

فيتامين A، يحفز إنتاج الزيوت الطبيعية التي ترطب فروة الرأس.

فيتامين C، مضاد للأكسدة ويساعد على امتصاص الحديد.

فيتامين D، يعزز نمو بصيلات الشعر الجديدة.

فيتامين E، يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس.

البيوتين (B7)، يعزز نمو الشعر ويمنع هشاشته.

4. الزنك والسيلينيوم

يلعبان دور في نمو الأنسجة وإصلاحها، ويساعدان على منع تساقط الشعر.

مصادر الزنك، المكسرات، والبقوليات، والحبوب الكاملة.

مصادر السيلينيوم، الأسماك، والبيض، والحبوب الكاملة.

5. الأحماض الدهنية أوميجا 3

تساعد في ترطيب الشعر ومنحه اللمعان.

مصادرها، الأسماك الدهنية مثل السلمون، والتونة، والسردين، وبذور الكتان، وعين الجمل.

6. الماء

الترطيب أساسي للحفاظ على نعومة الشعر ومنع جفافه وتقصفه.

تأثير النظام الغذائي على صحة الشعر، فيتو

تأثير العادات الغذائية الخاطئة على الشعر

وتابعت، أن هناك عادات غذائية خاطئة تؤثر على صحة الشعر، منها:

الأنظمة الغذائية القاسية أى الرجيم القاسي، تؤدي إلى فقدان سريع للعناصر الغذائية المهمة، ما يسبب تساقط الشعر وضعفه.

الإفراط في تناول السكريات والدهون غير الصحية، يزيد من التهابات الجسم، ويؤثر سلبا على فروة الرأس ونمو الشعر.

إهمال تناول الخضروات والفواكه، يحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن الضرورية لتغذية الشعر.

الإكثار من الكافيين والمشروبات الغازية، يقلل من امتصاص العناصر الغذائية المفيدة للشعر مثل الحديد والكالسيوم.

