5 وصفات طبيعية من المنزل لعلاج تساقط الشعر

يُعد تساقط الشعر مشكلة شائعة ومقلقة للكثيرين، وغالبًا ما يتجه البحث عن حلول نحو المستحضرات التجارية.

ولكن، السر يكمن في بساطة المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل، والتي يمكن تحويلها إلى ماسكات منزلية قوية تغذي فروة الرأس وتقوي البصيلات بفعالية.

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

تتفوق الماسكات الطبيعية بكونها مصدرًا غنيًا بالمعادن، والفيتامينات، والبروتينات، والأحماض الدهنية الأساسية، التي تعتبر وقودًا لنمو الشعر الصحي، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. كما أنها خيار آمن بعيد عن المواد الكيميائية القاسية، وتعمل بثلاثة محاور رئيسية:

التغذية العميقة: تزويد جذور الشعر بالعناصر اللازمة للنمو والتحمل.

تحفيز الدورة الدموية: تدليك فروة الرأس أثناء تطبيق الماسك يحسّن تدفق الدم، مما يزيد من وصول الأكسجين والمغذيات للبصيلات.

الترطيب والحماية: حماية الشعر من الجفاف والتقصف الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتساقط.

أشهر الوصفات المنزلية لتقوية الشعر

فيما يلي مجموعة من أفضل الوصفات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في علاج تساقط الشعر:

1. ماسك البيض وزيت الزيتون

يعتبر هذا الماسك مصدر قوة بروتينية للشعر. فالبيض غني بالبروتين والبيوتين اللازمين لتقوية بنية الشعر وإعادة بنائها.

قم بخفق بيضة كاملة جيدًا، وأضف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون لتعزيز الترطيب والتغذية بفيتامين E. يوضع الخليط على الشعر وفروة الرأس لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة. يُنصح بشطفه بالماء البارد وشامبو خفيف للتخلص من أي رائحة.

2. ماسك بذور الحلبة

تُعد الحلبة سرًا قديمًا لتقوية الشعر. لتحضير الماسك، يتم نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل. في الصباح، تُطحن البذور المنقوعة للحصول على عجينة ناعمة. تطبق العجينة على فروة الرأس والشعر وتترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة قبل الشطف. يُعرف هذا الماسك بفعاليته في زيادة الكثافة بفضل محتواه من البروتينات وحمض النيكوتينيك.

3. ماسك جل الصبار (الألوفيرا) وزيت الخروع

يجمع هذا المزيج بين خصائص الألوفيرا المهدئة والمطهرة لفروة الرأس وقوة زيت الخروع المحفزة لنمو الشعر وزيادة كثافته.

امزج ملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا الطبيعي مع ملعقة صغيرة من زيت الخروع. دلك الخليط على الفروة وجميع خصلات الشعر. اتركه لمدة ساعة إلى ساعتين قبل غسله جيدًا.

4. ماسك عصير البصل

على الرغم من رائحته القوية، فإن عصير البصل علاج قوي ومؤكد لتساقط الشعر، بفضل تركيزه العالي من الكبريت الذي يغذي بصيلات الشعر.

قم بفرك فروة الرأس بـعصير البصل المستخرج حديثًا، مع إمكانية إضافة بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت اللافندر للتخفيف من حدة الرائحة. يترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالشامبو المعتاد.

5. ماسك السدر وزيت الزيتون

يستخدم مسحوق السدر تقليديًا لتقوية بصيلات الشعر وزيادة سماكته.

اخلط مسحوق السدر مع قليل من زيت الزيتون للحصول على قوام كريمي سهل التطبيق. يوضع الماسك على الفروة والشعر ويترك لمدة ساعة قبل الشطف. الاستخدام المنتظم للسدر يعزز من صحة الشعر وقوته بشكل ملحوظ.

نصائح لنتائج أفضل

لتحقيق أقصى استفادة من هذه الوصفات الطبيعية، اتبع ما يلي:

التدليك: عند وضع الماسك، دلك فروة الرأس بلطف لمدة 5-10 دقائق لضمان الامتصاص وتحفيز تدفق الدم.

الحرارة: غطِ شعرك بعد تطبيق الماسك بقبعة بلاستيكية أو منشفة دافئة. تساعد الحرارة على فتح المسام وزيادة فاعلية المكونات.

الانتظام: استخدم الماسكات بانتظام، بمعدل لا يقل عن مرتين أسبوعيًا، فالنتائج الطبيعية تتطلب صبرًا ومواظبة.

التغذية الداخلية: تذكر أن الماسكات هي جزء من الحل؛ يجب دعم علاج التساقط بنظام غذائي متوازن غني بالحديد، والزنك، والفيتامينات.

وفي حال كان تساقط الشعر شديدًا ومستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، من الضروري استشارة طبيب الجلدية لتحديد السبب الأساسي والحصول على العلاج الطبي المناسب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.