هيشان الشعر من أكثر المشكلات شيوعا لدى النساء، ويحدث عندما يفقد الشعر رطوبته الطبيعية ويصبح جاف ومتقصف، فتظهر الخصلات متطايرة وغير مرتبة.

هذه المشكلة قد تؤثر على جمال الشعر وثقة الفتيات بأنفسهن، لكن علاجها سهل ويمكن من خلال اتباع عادات صحيحة للعناية بالشعر واستخدام مستحضرات مناسبة.

أسباب هيشان الشعر

وتقول سهام شهاب خبيرة التجميل، إن من أسباب هيشان الشعر:-

الجفاف، نتيجة قلة الترطيب الطبيعي أو الإفراط في غسل الشعر بالشامبو القوي.

التعرض للحرارة، مثل المكواة والسيشوار وأشعة الشمس المباشرة.

المواد الكيميائية، الناتجة عن صبغات الشعر، والفرد، أو كريمات التمليس القاسية.

الرطوبة الجوية، فالهواء الرطب يزيد من انتفاش الشعر.

سوء التغذية، ونقص الفيتامينات مثل البيوتين وفيتامين E يؤثر على صحة الشعر.

قلة قص الأطراف، وتراكم التقصف يؤدي إلى هيشان الشعر.

علاج هيشان الشعر

وأضافت سهام، أن من طرق علاج هيشان الشعر لإعادة جماله ولمعانه:-

استخدمي حمامات الزيت الطبيعية مثل زيت الأرجان، أو جوز الهند، أو زيت اللوز الحلو مرتين أسبوعيا.

طبقي الماسكات المرطبة مثل الأفوكادو مع العسل أو الزبادي مع زيت الزيتون واتركيها 30 دقيقة قبل غسل الشعر.

استخدمي شامبو خالى من الكبريتات ليحافظ على الزيوت الطبيعية للشعر.

ضعي بلسم مغذى بعد كل غسلة مع التركيز على الأطراف.

جففي الشعر بالهواء الطبيعي قدر الإمكان، وعند الحاجة لاستخدام المكواة أو المجفف، ضعي سيروم واقى من الحرارة.

جففي الشعر بلطف باستخدام منشفة قطنية أو قميص قطني بدلا من الفرك العنيف.

استخدمي سيروم أو كريم خفيف مضاد للهيشان يحتوي على زيوت طبيعية أو السيليكون الخفيف.

احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل السمك، وبروتينات عالية الجودة، وفواكه وخضروات طازجة.

اشربي كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والشعر.

قصي 1-2 سم من أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع للتخلص من التقصف وتحفيز نمو صحي.

استبدلي غطاء الوسادة القطني بغطاء حريري أو ساتان لتقليل الاحتكاك.

يمكنك ربط الشعر فضفاض أو جدله بلطف قبل النوم.

تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن جدًا.

احمي الشعر من أشعة الشمس بارتداء قبعة أو وضع سيروم واقى.

ابتعدي عن ربط الشعر بشدة، فذلك يزيد من تكسره وهيشانه.

