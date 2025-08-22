الحصول على شعر ناعم وصحي حلم تسعى إليه الكثير من النساء وحتى الرجال، فالشعر الناعم يمنح إطلالة أنيقة ويعكس صحة الجسم والعناية الشخصية.

ولكن مع التعرض للعوامل الخارجية مثل الشمس، التلوث، الحرارة الزائدة من أدوات التصفيف، والإجهاد، قد يفقد الشعر نعومته ولمعانه، لذلك يحتاج الشعر إلى روتين عناية متكامل يحافظ على مظهره الحريري ويقيه من التلف.

خطوات بسيطة تساعدك فى العناية بالشعر الناعم

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، خطوات بسيطة تساعدك فى العناية بالشعر الناعم، منها:-

استخدام شامبو خالى من الكبريتات والسيليكون، لأن هذه المواد تجرد الشعر من زيوته الطبيعية وتجعله جاف وخشن.

يفضل اختيار بلسم غني بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان، أو زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لترطيب الشعر بعد كل غسلة.

لا ينصح بغسل الشعر يوميا حتى لا يفقد الزيوت الطبيعية التي تمنحه النعومة، ويفضل غسله 2-3 مرات أسبوعيا.

عند غسل الشعر، يجب تدليك فروة الرأس برفق لتحفيز الدورة الدموية دون شد أو فرك قوي للشعر.

استخدام ماء فاتر بدلا من الساخن، لأن الماء الساخن يضعف بصيلات الشعر ويجعله أكثر عرضة للجفاف.

يجب استخدام الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وترطبه وتحافظ على نعومته مثل جوز الهند والأفوكادو والبيض وزيت الزيتون.

تجنب الحرارة المفرط، لأن أجهزة فرد الشعر والمكواة والسيشوار من أكثر أسباب تلف الشعر وفقدان نعومته، لذا يجب التقليل من استخدامها قدر الإمكان، وعند الحاجة لاستخدامها، يجب وضع سيروم أو بخاخ واقى من الحرارة لحماية خصلات الشعر.

الشعر يحتاج إلى تغذية من الداخل ليبقى ناعم وصحي لذلك يجب التركيز على الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم والأسماك، والفيتامينات مثل فيتامين A وE وB7 (البيوتين)، فهي تعزز نمو الشعر وتزيد من لمعانه، وشرب كمية كافية من الماء يوميا للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

تدليك فروة الرأس مرتين أسبوعيا بزيوت طبيعية مثل زيت اللوز الحلو أو زيت الأرجان يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة مرونة ونعومة الشعر، ويمكن تسخين الزيت قليلا ثم تدليك الفروة بلطف وتركه ساعة قبل غسل الشعر.

يفضل ربط الشعر برفق قبل النوم أو تركه منسدلا لتجنب التشابك.

استخدام وسادة من الحرير أو الساتان يساعد على تقليل الاحتكاك، مما يحافظ على نعومة الشعر.

يجب ارتداء قبعة عند التعرض الطويل للشمس لحماية الشعر من الجفاف.

تجنب التعرض المستمر للكلور الموجود في حمامات السباحة، أو غسل الشعر جيدا بعد السباحة.

قص أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع يساعد على التخلص من التقصف الذي يجعل الشعر يبدو باهت وخشن، مما يحافظ على مظهره الصحي والناعم.

