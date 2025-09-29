سلوكيات خاطئة تسبب تجاعيد الشعر، احذريها

الشعر تاج الجمال، والحفاظ على نعومته ولمعانه يتطلب عناية خاصة واتباع روتين صحي يجنبك الكثير من المشكلات.

ومن أبرز المشكلات التي تزعج النساء تجاعيد الشعر غير المرغوبة، والتي لا تنتج فقط عن طبيعة الشعر الوراثية، بل قد تكون نتيجة لمجموعة من السلوكيات الخاطئة التي نمارسها دون وعي.

سلوكيات خاطئة تسبب تجاعيد الشعر

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن هناك سلوكيات خاطئة تسبب تجاعيد الشعر، منها:-

أدوات تصفيف الشعر مثل مكواة الفرد والسيشوار والموجات الكهربائية التي تعرض الشعر لدرجات حرارة عالية تؤدي إلى تفكك بروتين الكيراتين الطبيعي في الشعر، وفقدان الترطيب الداخلي، وجفاف الأطراف وظهور تجاعيد غير طبيعية، والاستعمال المتكرر للحرارة دون حماية يجعل الشعر هش وسهل الكسر، مما يضاعف مظهر التجعد.

الكثير يعتقد أن الماء الساخن ينظف الشعر جيدا، لكن الحقيقة أن الحرارة العالية تزيل الزيوت الطبيعية التي تغلف الشعرة وتحافظ على مرونتها، ما يسببجغاف فروة الرأس، وفقدان اللمعان، وتجعد الشعر وتكسره، لذا الماء الفاتر أو البارد أفضل للحفاظ على نعومة الشعر وغلق مسامه.

المنظفات القوية الموجودة في بعض أنواع الشامبو تزيل الدهون الطبيعية وتترك الشعر جاف متقصف، كما أن كثرة غسل الشعر أكثر من 3 مرات أسبوعيا تضعفه وتزيد من التجاعيد، خاصة إذا لم يتبع بالترطيب المناسب.

تمشيط الشعر وهو مبلل بقوة يؤدي إلى تكسره وظهور تجاعيد.

استخدام مشط ذو أسنان ضيقة مع الشعر الكثيف يزيد من تقصفه.

البدء بالتمشيط من الجذور بدلا من الأطراف يسبب تشابك أكبر، والطريقة الصحيحة هى البدء من الأطراف بلطف ثم الصعود تدريجيا للأعلى باستخدام مشط واسع الأسنان.

النوم على وسائد قطنية خشنة، لأن الاحتكاك المستمر بين الشعر والوسادة القطنية أثناء النوم يسبب تشابك الشعر، وتكسر الأطراف، وظهور تجاعيد غير مرغوبة، لذلك يفضل النوم على وسادة من الحرير أو الساتان، حيث تقلل من الاحتكاك وتحافظ على الشعر مفرود.

ربط الشعر بقوة، وشد الشعر على شكل كعكة أو ذيل حصان ضيق لفترات طويلة يؤدي إلى سحب الشعر من الجذور، وتقصف الأطراف، وظهور تجاعيد وخطوط في أماكن الربط، لذا ينصح بترك الشعر منسدلا أو ربطه بطريقة فضفاضة لتقليل الضرر.

استخدام الصبغات، مواد الفرد، كريمات التمليس، ومستحضرات الكيراتين غير الأصلية تسبب ضرر بالغ للشعر، مثل تلف بنية الشعرة، وفقدان المرونة الطبيعية، وتجاعيد وجفاف واضح.

الإهمال في الترطيب والتغذية، والشعر مثل البشرة يحتاج إلى ترطيب وتغذية، وشرب الماء بكمية كافية.

التعرض المفرط للشمس والكلور، وأشعة الشمس فوق البنفسجية تضعف بروتين الشعر وتجعله جاف ومجعد، كذلك الكلور في مياه حمامات السباحة يسبب جفاف شديد للشعر، وعدم حماية الشعر بقبعة أو مستحضرات واقية يزيد من هذه المشكلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.