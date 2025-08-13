العناية بالشعر لا تتطلب دائما منتجات باهظة الثمن، فهناك مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة في كل منزل تمنح شعرك ترطيب عميق وتغذية من الجذور حتى الأطراف.

وهو ما تفضله العديد من الفتيات لضمان الاستمرار على هذه الوصفات التى تغذى الشعر وتعزز من جماله وبأقل التكاليف.

وصفة طبيعية واقتصادية لتغذية وترطيب الشعر

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية واقتصادية لتغذية وترطيب الشعر.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زبادي طبيعي

1 ملعقة صغيرة عسل نحل

طريقة التحضير:-

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون مع الزبادي والعسل حتى يتجانس الخليط.

ضعي الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التدليك بلطف.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي أو فوطة دافئة لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدا بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

استخدمي هذه الوصفة مرة أو مرتين أسبوعيا.

تجنبي غسل الشعر بالماء الساخن حتى لا يفقد ترطيبه الطبيعي.

التزمي بنظام غذائي صحي لدعم صحة الشعر من الداخل.

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهما، ومن هذه الزيوت الآتي

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

