5 زيوت طبيعية للشعر، العناية بالشعر لا تقتصر على استخدام الشامبو والبلسم فقط، بل إن اللجوء إلى الزيوت الطبيعية خيارًا هامًّا وفعَّالًا لمنح الشعر القوة، واللمعان، والتغذية العميقة.





فالزيوت الطبيعية تحتوي على تركيز عالٍ من الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية التي تحافظ على صحة فروة الرأس وتعيد إصلاح الشعر التالف.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الزيوت الطبيعية ليست مجرد مواد ترطيب، بل هي علاج متكامل للشعر من الجذور حتى الأطراف، واختيار الزيت المناسب حسب طبيعة شعرك واحتياجاته، مع الاستخدام المنتظم، يمكن أن يحوّل شعرك من جاف وباهت إلى لامع وصحي وقوي.





أفضل زيوت طبيعية للعناية بالشعر

في ما يلي تقدم لكِ خبيرة العناية بالشعر، أفضل 5 زيوت طبيعية للشعر وطرق استخدامها للحصول على أفضل النتائج.

زيوت لتنعيم الشعر



1. زيت جوز الهند

لماذا هو الأفضل؟

يعتبر زيت جوز الهند من أشهر الزيوت وأكثرها فاعلية في العناية بالشعر، فهو غني بالأحماض الدهنية متوسطة السلسلة، وعلى رأسها حمض اللوريك، الذي يخترق جذع الشعر بعمق ويقلل فقدان البروتين. كما يتميز بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد على حماية فروة الرأس من القشرة والالتهابات.

فوائده للشعر:

ترطيب عميق للشعر الجاف.

تقليل تقصف الأطراف.

علاج قشرة الرأس.

تعزيز نمو الشعر وزيادة كثافته.

طريقة الاستخدام:

كقناع ترطيب عميق: سخني ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند حتى يصبح دافئًا، ثم وزعيه على فروة الرأس وأطراف الشعر، ودلّكي جيدًا. غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعتين أو طوال الليل، ثم اغسليه بالشامبو.

كبلسم طبيعي: ضعي بضع قطرات على أطراف الشعر المبلل بعد الاستحمام لمنع التشابك والتقصف.

2. زيت الأرجان

لماذا هو مميز؟

يُعرف زيت الأرجان بـ"الذهب السائل"، ويستخرج من بذور شجرة الأرغان المغربية. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E ومضادات الأكسدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لحماية الشعر من التلف الناتج عن أشعة الشمس وأدوات التصفيف الحرارية.

فوائده للشعر:

ترطيب الشعر وإضفاء لمعان طبيعي.

حماية الشعر من العوامل البيئية الضارة.

إصلاح الشعر التالف والمصبوغ.

التحكم في تجعد الشعر.

طريقة الاستخدام:

كحماية قبل التصفيف: ضعي كمية صغيرة على الشعر قبل استخدام المكواة أو المجفف لتقليل الضرر.

كسيروم لمعان: وزعي بضع قطرات على الشعر الجاف أو الرطب بعد التصفيف لإضفاء نعومة ولمعان.

3. زيت الخروع

لماذا هو فعّال؟

زيت الخروع معروف بقدرته على تحفيز نمو الشعر بفضل احتوائه على حمض الريسينوليك الذي يزيد تدفق الدم إلى فروة الرأس. كما يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساهم في علاج مشكلات فروة الرأس.

فوائده للشعر:

تحفيز نمو الشعر والرموش والحواجب.

علاج فروة الرأس الجافة.

تقوية الشعر وزيادة كثافته.

تقليل تساقط الشعر.

طريقة الاستخدام:

كمحفز للنمو: امزجي ملعقة من زيت الخروع مع ملعقة من زيت جوز الهند لتخفيف قوامه الكثيف، ثم دلّكي فروة الرأس واتركيه من ساعة إلى ثلاث ساعات قبل الغسل.

علاج الأطراف المتقصفة: ضعي كمية صغيرة على الأطراف مرتين أسبوعيًا.

4. زيت الزيتون

لماذا هو شائع؟

زيت الزيتون البكر غني بفيتامين E والدهون الأحادية غير المشبعة، مما يجعله مرطبًا طبيعيًا قويًا للشعر. كما أنه يضيف نعومة ولمعانًا، ويعمل على تهدئة فروة الرأس المتهيجة.

فوائده للشعر:

ترطيب عميق للشعر الجاف والخشن.

علاج قشرة الرأس.

حماية الشعر من التكسر.

تنعيم الشعر المجعد.

طريقة الاستخدام:

حمام زيت: سخني نصف كوب من زيت الزيتون ووزعيه على الشعر وفروة الرأس، ثم لفيه بمنشفة دافئة واتركيه 45 دقيقة قبل الغسل.

كعلاج يومي: ضعي قطرات قليلة على أطراف الشعر لترطيبه ومنع التشابك.

زيوت للشعر الجاف

5. زيت اللوز الحلو

لماذا هو مفيد؟

زيت اللوز الحلو يحتوي على المغنيسيوم، والبوتاسيوم، والأحماض الدهنية، وهو خيار ممتاز للشعر الباهت والتالف. يتميز بقوامه الخفيف الذي يسهل امتصاصه دون أن يترك ملمسًا دهنيًا.

فوائده للشعر:

ترطيب وتنعيم الشعر.

تقليل تساقط الشعر.

حماية الشعر من أشعة الشمس.

تعزيز مرونة الشعر.

طريقة الاستخدام:

كعلاج ترطيب: ضعي ملعقة كبيرة على الشعر المبلل ودلّكي به فروة الرأس لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه.

كمزيج مغذٍ: أضيفي بضع قطرات منه إلى البلسم لزيادة فعاليته.

نصائح هامة عند استخدام الزيوت الطبيعية للشعر

يُفضل استخدام الزيوت الطبيعية البكر والمعصورة على البارد للحصول على أقصى استفادة.

لا تبالغي في كمية الزيت حتى لا يثقل الشعر أو يصعب تنظيفه.

جربي الزيت على جزء صغير من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود حساسية.

التكرار الأمثل لحمام الزيت هو مرة أو مرتين أسبوعيًا حسب نوع الشعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.