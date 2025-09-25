نصائح مهمة لحماية الشعر الناعم من التقصف والهيشان

الشعر الناعم يتميز بمظهره الصحي واللامع وسهولة تسريحه، لكن على الرغم من جماله، إلا أنه غالبا يكون أكثر عرضة للتقصف والهيشان بسبب طبيعته الرقيقة وقلة سمكه مقارنة بالشعر الكثيف أو المجعد.

والعوامل البيئية، واستخدام أدوات التصفيف الحرارية، والإفراط في غسل الشعر أو حتى سوء التغذية، كلها أسباب قد تؤثر على نعومته وتجعله هش وباهت، لذلك، تحتاج صاحبات الشعر الناعم إلى عناية خاصة للحفاظ على قوته ومنع التلف.

أسباب تقصف وهيشان الشعر الناعم

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل: إن من أسباب هيشان وتقصف الشعر الناعم، الآتي:

الغسيل المتكرر، يؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية التي تحمي خصلات الشعر.

استخدام الحرارة بشكل دائم، مثل مجفف الشعر أو مكواة الفرد.

المستحضرات الكيميائية، مثل الصبغات أو الكريمات القاسية.

التعرض للشمس والهواء الملوث، مما يجفف الشعر ويفقده حيويته.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات، كفيتامين (E) والحديد والزنك.

التمشيط الخاطئ، خاصة عند تمشيط الشعر وهو مبلل بطريقة عنيفة.

نصائح لحماية الشعر الناعم من التقصف والهيشان

وأضافت نادية، أن هناك بعض النصائح التى تحمى الشعر الناعم من التقصف والهيشان، منها:-

غسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا فقط لتجنب جفافه.

استخدام شامبو لطيف وخالى من الكبريتات حتى لا يزيل الزيوت الطبيعية.

الاعتماد على بلسم مناسب بعد كل غسلة لترطيب الأطراف.

استخدمي ماسك طبيعي أسبوعيا مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرجان، ويمكن وضع زيت اللوز أو زيت الزيتون الدافئ على فروة الرأس لزيادة التغذية.

تجنبي استخدام أدوات التصفيف بشكل يومي، وعند الضرورة، ضعي واقي حراري للشعر قبل استخدام المجفف أو المكواة، واستخدمي الهواء البارد بدلا من الساخن لتجفيف الشعر.

اختاري مشط واسع الأسنان لتمشيط الشعر بلطف، وابدئي من الأطراف وصعودا إلى الأعلى لتجنب تكسر الخصلات، ولا تمشطي الشعر المبلل بعنف لأنه يكون أضعف وأكثر عرضة للتقصف.

اهتمي بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والعدس والأسماك.

أضيفي الفواكه والخضروات الطازجة لمد الشعر بالفيتامينات والمعادن.

لا تنسي شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الشعر من الداخل.

قصي أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على التخلص من التقصف، وهذه الخطوة تجعل الشعر يبدو أكثر صحة وكثافة.

ارتداء قبعة أو غطاء رأس عند التعرض للشمس لفترات طويلة.

استخدام سيروم خفيف أو زيت طبيعي يحمي الشعر من الجفاف.

تجنبى ربط الشعر بإحكام شديد، لأن ذلك يضعف بصيلاته.

