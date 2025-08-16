تحذير لمرضى السكري.. 5 أصناف من الفواكه عليك تجنّبها

لمرضى السكري، 5 أصناف من الفواكه عليك تجنّبها، على الرغم من أن الفواكه أحد أهم أصناف الأطعمة التي تحتوي على كنوز من المغذيات الطبيعية، وأضرارها بسيطة، إلا أن مرضى السكري من الفئات التي يجب عليها الحذر عند تناول أي صنف من أصناف الأطعمة، حتى الفواكه.

فليست كل الفواكه تناسب المصابين مرضى السكري، حيث أن بعض الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع يمكن أن تُسبّب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر بالدم وتُؤذي أكثر مما تُفيد.



ومع ذلك، ليس المراد هنا منع الفاكهة تمامًا، بل تعديل الاختيارات وتفضيل البدائل الصحية.

فواكه يجب على مرضى السكري تجنبها

وفي التقرير التالي، نستعرض أهم الفواكه التي يجب على مرضى السكري تجنبها، وفقًا لموقع The Indian Express.



فواكه مفيدة لمرضى السكري

٠١. المانجو

تحتوي المانجو المتوسطة الحجم على حوالي 40 إلى 45 غرامًا من السكر، ومؤشر جلايسيمي يتراوح بين 51 و60، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم. كما أن نقص محتواها من الألياف يُصعّب على الجسم ضبط المستويات السكرية بعد تناولها.

البديل الأفضل: التوت بأنواعه مثل التوت الأزرق والفراولة، حيث تحتوي الفراولة على حوالي 4.9 غرام من السكر لكل 100 غرام، بالإضافة إلى محتواها العالي من الألياف والمضادة للأكسدة والشعور بالشبع.

٠٢. الموز الناضج

مع نضوج الموز، يتحول النشا إلى سكر، ويتجاوز مؤشره الجلايسيمي 60، مما يجعله أكثر احتمالًا لرفع سكر الدم. كما أن قلة البروتين والدهون فيه تجعل التحكم في موجات السكر صعبًا، خاصة عند تناوله بمفرده. ويحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات، وهو ما لا يناسب المصابين بالسكري الذين يراقبون تناول الكربوهيدرات



البديل الأفضل: الجوافة، التي تحتوي على حوالي 5 غرامات من السكر لكل 100 غرام، بالإضافة إلى محتواها المنخفض من مؤشر جلايسيمي، وغناها بالألياف وفيتامين C، مما يجعلها خيارًا صحيًا أكثر.

٠٣. الشيكو (السابوتا)

هذا النوع غني جدًا بالسكر—حوالي 20 غرام لكل 100 غرام—ويصل مؤشره الجلايسيمي إلى 65–70، ما يعني ارتفاعًا سريعًا لمستوى السكر، مع قلة الألياف التي تساعد الجسم على تنظيمه بعد الوجبة

البديل الأفضل: التفاح، خاصة مع القشرة، إذ يتميز بمحتوى منخفض من السكر والمنخفض من المؤشر الجلايسيمي، إضافة إلى محتواه الجيد من الألياف التي تساعد الجسم على إدارة مستويات السكر بشكل أفضل

فواكه لمرضى السكري



٠٤. العنب

يحتوي 100 غرام من العنب على 16–18 غرامًا من السكر، ومؤشر جلايسيمي يتراوح بين 50 و59، ما يجعله قادرًا على رفع سكر الدم حتى بكمية صغيرة. كما أن بشرة العنب رقيقة جدًا ويحتوي على نسبة قليلة جدًا من الألياف، مما يُسهّل ارتفاع السكر بعد تناوله



البديل الأفضل: الرمان، الذي يتمتع بمحتوى سكري أقل ومؤشر جلايسيمي منخفض، وغني بالبوليفينولات ومضادات الأكسدة التي تُساعد على تقليل الالتهاب وتحسين حساسية الأنسولين.

٠٥. الأناناس

يحتوي الأناناس من الحجم المتوسط على كمية عالية من السكر، ويتراوح مؤشره الجلايسيمي بين 66 و94 حسب درجة النضج، مما يُمكن أن يؤدي إلى زيادة سريعة في سكر الدم بعد تناوله في وجبة أو بكميات كبيرة. ولو أنه يحتوي على بعض الألياف، فإنها عادةً غير كافية لتلطيف امتصاص السكر بسرعة، خاصة عند تناوله بمفرده

البديل الأفضل: البابايا، التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر ومنخفضة المؤشر الجلايسيمي، غنيّة بالألياف التي تُحسّن الهضم وحساسية الأنسولين، بالإضافة إلى فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تُخفّف من الإجهاد التأكسدي وتدعم جهاز المناعة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.