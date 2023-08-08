خطورة مرض السكر على القدمين وكيف يسبب بترا للأعضاء

مرض السكر، من الأمراض التي يجب ألا يتم التهاون في علاجها لأنه قد يهدد الحياة أو يتسبب في فقدان جزء من جسم الإنسان بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفي التقرير التالي ترصد فيتو أبرز المشكلات التي يتسبب فيها مرض السكر وتأثيرها على القدم.

تأثير مرض السكر في القدم

يمكن أن يتسبب مرض السكر في تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية خاصةً إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في التحكم بمستويات السكر في الدم لديه ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقرحات القدم والبثور والألم والتهابات وذلك وفقًا لموقع Medical News Today.

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التهابات القدمين

في بعض الحالات يمكن أن يكون الضرر شديدً مما يتسبب في انتشار الالتهابات في القدمين وتؤدي تلك الحالة إلى إتلاف الأعضاء الأخرى حتى تصبح مهددة للحياة وقد تعني التهابات القدم الحادة أن على الطبيب بتر القدم.

القدم السكري، فيتو

في حين أن معظم مرضى السكر لا يعانون من مضاعفات خطيرة في القدم إلا أن مرض السكر لا يزال السبب الرئيسي لبتر الأعضاء.

القرحة السكرية

قد يصاب مرضى السكر بقرح القدم السكرية بسبب حدوث مزيج من ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب وإذا تركت تلك الحالة دون علاج فقد تصاب المنطقة بالعدوى خاصة إذا لم يعالجها المريض أو يحافظ عليها نظيفة.

وقد تنتشر هذه الالتهابات إلى مجرى الدم مما يؤدي إلى إتلاف الأعضاء وقد يصاب الشخص أيضًا بالغرغرينا والتي تسبب موت الأنسجة ومن الممكن تؤدي إلى البتر.



مرض السكر وعمليات بتر القدم

يعتبر مرض السكر وهو سبب رئيسي لعمليات البتر حيث تم إجراء دراسة حديثة كشفت عن أن مرض السكر يلعب دورًا لدى 25-90٪ من حالات البتر.

أعراض مضاعفات مرض السكر

ومن أجل السيطرة على مضاعفات مرض السكري على القدم لا بد من ملاحظة مجموعة من الأعراض التي تختلف من شخص لآخر وقد تعتمد على المشكلات المحددة التي يعاني منها الشخص في ذلك الوقت.

ومع ذلك قد يشعر المريض بفقدان الشعور بالإضافة إلى ظهور بثور أو جروح أخرى دون ألم أو تغير لون الجلد ودرجة الحرارة ومن ضمن الأعراض ظهور خطوط حمراء أو جروح.

الاعتلال العصبي السكر

في حالة إصابة مريض السكر بالاعتلال العصبي السكري وأمراض الأوعية الدموية الطرفية، فإن كليهما يتسببا في مضاعفات يمكن أن تكون لها آثار خطيرة ومستمرة إذا لم يتم متابعتها طبيًّا جيدًا وقد تشمل هذه المضاعفات: ظهور تقرحات القدم أو الجروح التي لا تلتئم أو الالتهابات بما في ذلك التهابات الجلد والتهابات العظام والخراجات أو حدوث الغرغرينا عندما تسبب العدوى موت الأنسجة ومن ضمن المضاعفات تشوه القدم.