9 علامات تدل على الإصابة بالسكري من النوع 2

يتسبب مرض السكري من النوع 2 في ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى الشخص بشكل كبير، وتشمل العلامات المبكرة لمرض السكري من النوع 2 زيادة العطش والتبول المتكرر والتعب.

مرض السكري من النوع 2 هو حالة شائعة، ويمكن أن يكون ظهور مرض السكري من النوع 2 تدريجيًا، وقد تكون الأعراض خفيفة خلال المراحل المبكرة، ونتيجة لذلك قد لا يدرك الكثير من الناس أنهم مصابون بهذه الحالة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع الثاني

يمكن أن تشمل العلامات والأعراض المبكرة لمرض السكري من النوع 2 ما يلي:

1. التبول المتكرر

عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق تصفيته من الدم، ويمكن أن يؤدي هذا إلى حاجة الشخص إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

2. زيادة العطش

يمكن أن يؤدي التبول المتكرر اللازم لإزالة السكر الزائد من الدم إلى فقدان الجسم لكميات إضافية من الماء، بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى الجفاف ويجعل الشخص يشعر بالعطش أكثر من المعتاد.

3. الجوع المتكرر

غالبًا ما لا يحصل مرضى السكري على طاقة كافية من طعامهم.

ويقوم الجهاز الهضمي بتفكيك الطعام إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، والذي يستخدمه الجسم كوقود، وفي مرضى السكري، لا ينتقل ما يكفي من هذا الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

ونتيجة لذلك، غالبًا ما يشعر مرضى السكري من النوع 2 بالجوع باستمرار، بغض النظر عن مدى حداثة تناولهم للطعام.

4. التعب

يمكن أن يؤثر مرض السكري من النوع 2 على مستويات طاقة الشخص ويجعله يشعر بالتعب.

يحدث التعب السكري بسبب عدم كفاية السكر المنتقل من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

5. عدم وضوح الرؤية

يؤدي زيادة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة في العينين، مما قد يسبب عدم وضوح الرؤية، ويحدث هذا في إحدى العينين أو كلتيهما.

يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم أيضًا إلى تورم عدسة العين، ويسبب هذا عدم وضوح الرؤية ولكنه سيتحسن عندما تنخفض مستويات السكر في الدم.

إذا لم يتلق الشخص المصاب بالسكري العلاج، فقد يصبح الضرر الذي يلحق بهذه الأوعية الدموية أكثر شدة، وقد يحدث فقدان دائم للرؤية في النهاية.

6. بطء التئام الجروح والخدوش

يمكن أن تؤدي مستويات السكر المرتفعة في الدم إلى إتلاف أعصاب الجسم والأوعية الدموية، مما قد يضعف الدورة الدموية، ونتيجة لذلك قد تستغرق الجروح والخدوش الصغيرة أسابيع أو أشهر للشفاء كما يزيد بطء التئام الجروح من خطر الإصابة بالعدوى.

7. وخز أو خدر أو ألم في اليدين أو القدمين

تؤثر مستويات السكر المرتفعة في الدم على الدورة الدموية وتتلف الأعصاب، وفي الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الثاني، يمكن أن يؤدي هذا إلى ألم أو شعور بوخز أو خدر في اليدين والقدمين.

تُعرف هذه الحالة باسم الاعتلال العصبي، ويمكن أن تتفاقم بمرور الوقت وتؤدي إلى مضاعفات أكثر خطورة إذا لم يحصل الشخص على علاج لمرض السكري.

8. بقع من الجلد الداكن

يمكن أن تنتج بقع من الجلد الداكن التي تتشكل على طيات الرقبة أو الإبط أو الفخذ أيضًا عن مرض السكري، وقد تبدو هذه البقع ناعمة ومخملية.

9. الحكة والتهابات الخميرة

يوفر السكر الزائد في الدم والبول الغذاء للخميرة، مما قد يؤدي إلى العدوى، وتميل التهابات الخميرة إلى الحدوث في المناطق الدافئة والرطبة من الجلد، مثل الفم والمناطق التناسلية والإبطين.

وتتسبب المناطق المصابة في الحكة عادةً، ولكن قد يعاني الشخص أيضًا من حرقة وتغير لون الجلد وألم.

عوامل الخطر لمرض السكري من النوع 2

يمكن لأي شخص أن يصاب بمرض السكري من النوع 2، ولكن يمكن أن تزيد بعض العوامل من خطر إصابة الشخص، وتشمل عوامل الخطر هذه:

العمر 45 عامًا أو أكبر

زيادة الوزن أو السمنة

تتناول نظامًا غذائيًا غير متوازن

تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري

الاصابة متلازمة تكيس المبايض

تاريخ طبي للإصابة بسكري الحمل أو أمراض القلب أو السكتة الدماغية