أعراض مرض السكر عند النساء، أبرزها التهابات المهبل والمبيضين

أعراض مرض السكر عند النساء، لابد من الالتفات لها، حتى يمكن اكتشاف المرض في بداياته، ومرض السكري هو مجموعة من الأمراض الأيضية التي يعاني فيها الشخص من ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم - المعروف أيضًا باسم سكر الدم - بسبب مشاكل في إنتاج أو استخدام هرمون الأنسولين.

وهناك ثلاثة أنواع شائعة، من مرض السكري، وفقًا لموقع "healthline" وهي كالتالي:

مرض السكري من النوع الأول: لا يستطيع جسمك إنتاج الأنسولين بسبب خلل في المناعة الذاتية.

مرض السكري من النوع الثاني: هذا هو الأكثر شيوعًا ويحدث عندما يكون جسمك غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل صحيح.

سكري الحمل: يحدث بسبب الحمل.

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أعراض مرض السكر عند النساء

مرض السكري

قد يعاني النساء والرجال المصابون بداء السكري من نفس الأعراض، ومع ذلك، فإن اعراض مرض السكر عند النساء، تختلف إلى حد ما، والتي لابد من الالتفات لها، وهي كالتالي:

التهابات المبيض

ارتفاع السكر في الدم، أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن يؤدي إلى نمو الفطريات، ويتسبب في التهابات المبيض.

وفرط نمو الخميرة الناجم عن فطر المبيض، يمكن أن يؤدي إلى عدوى الخميرة المهبلية أو الفموية. تُعرف هذه الالتهابات الشائعة أيضًا باسم مرض القلاع.

عندما تتطور العدوى في منطقة المهبل، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

الحكة المهبلية

الإفرازات المهبلية

الألم خلال الجماع

غالبًا ما تسبب عدوى الخميرة الفموية ظهور طبقة بيضاء على اللسان وداخل الفم.

التهابات المسالك البولية

تتطور التهابات المسالك البولية، ويكون الخطر أعلى عند النساء المصابات بداء السكري، وتعد عدوى المسالك البولية شائعة عند النساء المصابات بالسكري، بشكل رئيسي لأن ارتفاع السكر في الدم يضر بجهاز المناعة.

يمكن أن تسبب عدوى المسالك البولية ما يلي:

إحساس بالحرقان والآلم أثناء التبول



بول دموي أو غائم



احيانا تتعرض لخطر الإصابة بعدوى الكلى إذا لم يتم علاج هذه الأعراض.

جفاف المهبل

يحدث الاعتلال العصبي السكري عندما يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى إتلاف الألياف العصبية، ويمكن أن يؤدي هذا الضرر إلى الشعور بالوخز وفقدان الإحساس في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك:



الأيدي



القدم



الساقين

قد يؤثر الاعتلال العصبي السكري أيضًا على الإحساس في منطقة المهبل، مما يؤدي إلى أعراض مثل جفاف المهبل.