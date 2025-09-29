الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري البورسعيدي يدعو لاجتماع الجمعية العمومية العادية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

دعا مجلس إدارة النادي المصري برئاسة  كامل أبو علي، الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية للنادي، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر المقبل.

ويبدأ التسجيل لحضور الجمعية العمومية في التاسعة صباحا، ويستمر الاجتماع حتى الـ7 مساء.

اجتماع الجمعية العمومية للمصري

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري التالي:
• التصديق على المحضر السابق.
• اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي عن الفترة من 2024/7/1 م  حتى 2025/6/30 م. 
• عرض مشروع الموازنة للعام المالى الحالي خلال الفترة من  2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م.
• عرض تقرير النشاط عن الفترة من 2024/7/1 حتى 2025/6/30 م.
• عرض خطة  النشاط عن الفترة من  2025/7/1 م حتى 2026/6/30 م.
• اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
• النظر في الاقتراحات المقدمة من السادة أعضاء الجمعية العمومية خلال المدة القانونية لتقديمها.
• ما يستجد من أعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري النادي المصري كامل ابو علي إجتماع الجمعية العمومية أجتماع الجمعية العمومية للمصري الجمعية العمومية

مواد متعلقة

حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

المصري يفتقد الثنائي محمد مخلوف وموجيشا عن مباراة البنك الأهلي

الأكثر قراءة

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات الكودية الحديثة

جنون الذهب، ارتفاع كبير فى الأسعار بالصاغة

غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

تزامنا مع لقاء السيسي وبن زايد، رأس الحكمة تتصدر قائمة أهم الاستثمارات الإماراتية بمصر

بكالوريا بالعافية

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

خلال 24 ساعة، هل يتحقق كابوس إغلاق أكبر حكومة في العالم؟

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

الكابوريا تتراجع للنصف، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإهانة في المنام وعلاقته بالتعرض للضغوط والمشاكل الكثيرة

دار الإفتاء: ارتداء الرجل أسورة من الفضة لا يجوز لهذا السبب

لا تفوتها، أدعية نبوية قصيرة جامعة يمكن ترديدها في الصباح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads