حسام حسن يقود هجوم مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو، والمقرر لها الخامسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

تشكيل مودرن سبورت أمام فاركو في الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد



خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، أحمد مزهود، علي فوزي

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، حسام حسن، محمود ممدوح

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى مخلوف، طارق سيد، عبد الرحمن شيكا، فيجيري، محمد مسعد، محمود شعبان، محمد هلال، أدم رجم، رشاد المتولي

مباراة مودرن سبورت وفاركو

ويبحث فاركو عن تحقيق أول فوز له في الدوري الممتاز بعد مرور ثماني جولات بعد تعادله الأخير أمام المصري بالجولة الثامنة من البطولة المحلية.

ويسعى مودرن سبورت إلى تعويض خسارته الأخيرة أمام سيراميكا بنفس الجولة.

ترتيب مودرن سبورت وفاركو في الدوري

ويمتلك فريق مودرن سبورت في جعبته 11 نقطة بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 3 لقاءات وخسر مثلهم، وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو مودرن سبورت 10 أهداف، واستقبلت شباكهم 11 هدفًا.

بينما حصد فاركو 4 نقاط، بعدما خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري، لم يحقق خلالهم الفريق البرتقالي أي انتصارات حيث تعادل في 4 مباريات، وخسر 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو فاركو هدفين، واستقبلت شباكهم 7 أهداف.

