رياضة

دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يخوض مرانه الأول على ملعب كيجالي في رواندا (صور)

بيراميدز. فيتو
بيراميدز. فيتو

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار الإعداد لمواجهة الجيش الرواندي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي 

ويبدأ بطل أفريقيا رحلة الحفاظ على اللقب القاري عندما يحل ضيفا على الجيش الرواندي بطل رواندا في لقاء يقام في الثالثة عصر الأربعاء على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم في العاصمة الرواندية.

 

تدريب بيراميدز في رواندا 

وجرى المران على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية والذي يستضيف المباراة واستمر لمدة ساعة ونصف حيث أدت المجموعة الأساسية في مباراة الطلائع تدريبات خفيفة بينما أدت المجموعة الأخرى مرانا قويا شهد حماسا كبيرا من اللاعبين والتأكيد على جاهزيتهم للمواجهة.

ومن المقرر أن يؤدي بيراميدز  تدريبين على ملعب المباراة يومي الإثنين والثلاثاء طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لمرة القدم، كاف، بأن تخوض الأندية الضيوف تدريبين على ملاعب النجيل الصناعي.

