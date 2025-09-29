الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو السولية يقود سيراميكا أمام الجونة في الدوري المصري

سيراميكا، فيتو
سيراميكا، فيتو

 أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في الأسبوع التاسع من بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

تشكيل سيراميكا أمام الجونة

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - إسلام عيسى -  أيمن موكا - صديق ايجولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد كوكو  - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - محمد رضا - محمد صادق - إبرهيم محمد - عمر الجزار - أحمد بلحاج - مروان عثمان.

