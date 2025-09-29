أسامة فيصل يقود البنك الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلي فى الدوري المصري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع..عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، احمد متعب

خط الوسط..محمد فتحى، محمد بن شرقي، محمد إبراهيم، مصطفى شلبي

خط الهجوم..ياو أنور، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد صبحى، أحمد النادري، أحمد أمين اوفا، محمود الجزار، أحمد مدبولي، مصطفى دويدار، محمود عماد، أحمد ريان، سيد نيمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.