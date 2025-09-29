في البرمجة والهندسة والتصميم، محافظة الشرقية تنفذ 7 دورات تدريبية لـ 465 شابا وفتاة

أكد ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية أن المركز يدرب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي وهندسة الجرافيك والتصميم والبرمجة، ويمنح دورات فى التنمية البشرية والموارد البشرية والبنوك والبورصة والتحكيم الدولي.

تنفيذ 7 دورات تدريبية

وأشار إلى أن المركز خلال شهر سبتمبر الجاري نفذ ٧ دورات تدريبية لـ ٤٦٥ شابا وفتاة من أبناء المحافظة، حيث تم عقد دورات أساسيات التحول الرقمي (٣٦) شملت: دورة Fundamental of و lT&Opevating Syst استفاد منها ٢٦ متدربا بالإضافة إلى دورة معالجة النصوص word - processing استفاد منها ٢٦ متدربا ودورة فى الجداول الحسابية spreadsheet استفاد منها ٢٦ متدرب.

دورات منها نظام تشغيل الوندوز

وتابع: كما عقد المركز دورة العروض التقديمية Power point واستفاد منها ٢٦ متدربا ودورة ACCESS استفاد منها ٢٦ متدربا وأيضا دورة Mobile Applications واستفاد منها ٢٦ متدربا وكذلك دورة Web Search واستفاد منها ٢٦ متدربا ودورتين للتأهيل علي الرخصة الدولية ICDL وشملت دورة نظام التشغيل windows 10 واستفاد منها ١٥ متدربا، ودورة Net استفاد منها ١٥ متدربا.

دورة العروض التقديمية

وأضاف الشرقاوي: كما تم عقد دورة معالجة النصوص word واستفاد منها ١٥ متدرب، ودورة الجداول الحسابية Excel واستفاد منها ١٥ متدربا، ودورة العروض التقديمية Power point واستفاد منها ١٥ متدربا، وكذلك دورة الأمن السيبراني واستفاد منها ١٥ متدربا.

دورة عن اعداد وكتابة التقارير

وأردف: المركز عقد عدة دورات منها دورة عن الحجز الإداري (١) استفاد منها ٥٨ متدربا ودورة عن الحجز الإداري (٢) استفاد منها ٥٦ متدربا ودورة عن إعداد وكتابة التقارير والمراسلات والمهارات الإدارية استفاد منها ١٩ متدربا ودورة عن مبادئ إدارة المشروعات استفاد منها ١٨ متدربا كذلك دورة عن قانون الخدمة المدنية استفاد منها ٤٢ متدربا.

واختتم مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز أجرى عدة استضافات شملت لجنة النظر في تظلمات التصالح، موضحا أن المركز يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويستقبل الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل علي شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الاحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة، بالإضافة إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

