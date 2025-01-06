الإثنين 06 يناير 2025
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محافظ الشرقية يتفقد المعدات المشاركة في تدريب "صقر 143" لمواجهة الأزمات

محافظ الشرقيةيتفقدالمعدات
محافظ الشرقيةيتفقدالمعدات المشاركةفي التدريب العملي المشترك

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية يزيارة تفقدية لموقع إصطفاف المعدات الهندسية والفنية المشاركة في التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث بأرض المحلج بمركز الزقازيق  بمحافظة الشرقية،

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تنفيذ التدريب العملى المشترك 

 وذلك للوقوف على جاهزيته لتنفيذ فعاليات التدريب العملي المشترك والذي من المُقرر أن تقيمه المحافظة بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025 م للتدريب على التعامل مع الأزمات الطارئة والكوارث الطبيعية. 

جاهزية المعدات المشاركة فى التدريب 

إطمأن المحافظ على جاهزية المعدات المشاركة في التدريب المشترك للتعامل مع الموقف العملي لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث، فضلًا عن البيان العملي لقوات الأمن والحماية المدنية لحماية المنشآت والمناطق الحيوية والذي يُعد محاكاه واقعية وتطبيق عملي لإختبار فاعلية الأجهزة التنفيذية في مجابهة وإدارة الأزمة والأحداث الطارئة التي قد تواجه المحافظة. 

 رفع حالةالاستعداد القصوى 

أوضح محافظ الشرقية أن الهدف من التدريب العملي المشترك هو صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الإستعداد القصوى للعناصر التابعة لها والتنسيق بين الأجهزة لمجابهة الأزمات والكوارث وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية،

تدريب الاجهزة على اجراءات تقدير الموقف

 بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتقليل زمن الإستجابة في الوصول للأزمة وتحقيق الأهداف المنشودة من التدريب. 

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المرافقون للمحافظ فى تفقد المعدات 

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، و محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونائب المستشار العسكري،ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومحمد صلاح مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام.

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المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية موقع اصطفاف المعدات الهندسية والفنية المشاركة فى التدريب العملى الأزمات والكوارث ارض المحلج مركز الزقازيق محافظة الشرقية

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