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مركز التدريب بالشرقية ينفذ 7 دورات لـ 673 شابا وفتاة

مركز التدريب بالشرقية
مركز التدريب بالشرقية

 أكد الدكتور ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالديوان العام بمحافظة الشرقية، أن المركز يقوم بـ تدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة، ومنها هندسة جرافيك وتصميم والبرمجة)، ويمنح دورات التنمية البشرية والموارد البشرية وبنوك بورصة وتحكيم دولي. 

مركز التدريب التكنولوجي يُنفذ دورات لـ 773 شابا وفتاة بالشرقية

تنفيذ 7 دورات لعدد 673 شابا وفتاة 

 وأشار إلى أن المركز خلال شهر أبريل الماضي قام بتنفيذ ٧ دورات تدريبية لـ ٦٧٣ شابا وفتاة من أبناء المحافظة منها عقد دورات أساسيات التحول الرقمي، والتي اشتملت على دورة Fundamental of lT&Opevating System استفاد منها  20 متدربا وأخرى فى معالجة النصوص word - processing استفاد منها 20 متدربا، وكذلك دورة  الجداول الحسابية spreadsheet استفاد منها 20 متدربا، وفى العروض التقديمية Power point استفاد منها 20 متدربا، ودورة ACCESS استفاد منها 20 متدربا، ودورة Mobile Applications استفاد منها 20 متدربا، ودورة Web Search  استفاد منها 20 متدربا.

 

عمل 53 دورة فى أساسيات التحول الرقمي 

 وفى أساسيات التحول الرقمي قال مدير المركز إنه قام بعمل (53) دورة، منها دورة Fundamental OfIT&Operating system استفاد منها 33 متدربا، وأخرى لمعالجة النصوصprocessing ـ Word  استفاد منها 33 متدربا، بالإضافة إلى الجداول الحسابية Spreadsheet والتى استفاد منها 33 متدربا، ودورة العروض التقديمية Power point استفاد منها 33 متدربت ودورة Access  استفاد منها 33 متدربا.

 

استضافة لجنة تظلمات النظر فى تظلمات التصالح 

 وأضاف الشرقاوى أن المركز قام باستضافة اجتماع  لجنة تظلمات النظر في تظلمات التصالح يضم نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة، ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء.

حصاد دورات مركز التدريب بالشرقية خلال نوفمبر

الاحتياجات التدريبية حسب احتياجات المتدربين 

 بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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تدريب الشباب والفتيات جميع البرامج الخاصة بالحاسب التدريب على البرامج مركز التدريب والتنمية البشرية الديوان العام محافظة الشرقية الدكتور ممدوح الشرقاوى مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

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حصاد دورات مركز التدريب بالشرقية خلال نوفمبر

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