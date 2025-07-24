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محافظ الشرقية يشهد ختام تدريب الدفعة الثالثة من برنامج المرأة تقود

ختام تدريب الدفعة
ختام تدريب الدفعة الثالثةمن برنامج المرأة تقود

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ختام فعاليات برنامج تدريب الدفعة الثالثة من برنامج “المرأة تقود” في المحافظات والتي نظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق بمشاركة نشطة من القيادات النسائية الواعدة. 

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محاضرات تفاعلية وورش عمل 

 يُعد البرنامج تمكين حقيقي واستجابة ميدانية ويُقدم مزيجًا مميزًا من المحاضرات التفاعلية، وورش العمل، والنقاشات الجماعية وصُمم بعناية على يد نخبة من المتخصصين، بهدف تعزيز دور المرأة في الحياة العامة وتزويدها بالمهارات القيادية والإدارية الفعالة.

تمكين المرأة فى كل المجالات 

أكد محافظ الشرقية أن الدولة لم تدخر جهدا في تمكين المرأة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا حتى أصبحت في صدارة المشهد العام ومقدمة الصفوف وذلك ايمانًا منها بدور ومكانة وقدرات المرأة والتي أثبتت جدارتها دائمًا على الصعيدين الدولي والمحلي متمنيًا للمتدربات المزيد من التقدم والرقي.

الاستفادة من ورش العمل 

اطمأن المحافظ من المتدربات على مدى الاستفادة من ورش العمل المقدمة واستمع إلى آرائهن وتقييمهن لمحتوى البرنامج ومدى تلبيته لاحتياجاتهن الواقعية مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من تلك الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري بما يعود على تحسين منظومة العمل.

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تسليم المتدربات شهادات اجتياز الدورة 

وفي نهاية الفعاليات تم تسليم المتدربات شهادات اجتياز الدورة التدريبية والمقامة تحت شعار معًا نحو مجتمع أكثر شمولًا وتمكينًا مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لكافة الأنشطة والفعاليات المقدمة للمرأة.

 حضر الفعاليات  الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، ورانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق.

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية برنامج تدريب الدفعة الثالثة برنامج المرأة تقود التمية الاقتصادية الاكاديمية الوطنية وزارة التخطيط

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