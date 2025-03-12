صحة الشرقية تستقبل وفدًا يابانيًا لمتابعة برامج تدريب التمريض

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم وفدًا يابانيًا من جامعة ساكو اليابانية، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة.

الدكتور بهاء ابو شعيشع وكيل المديرية

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ان ذلك تم في حضور الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب، والدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بالمديرية.

ويأتي هذا في إطار حرص القيادة السياسية علي النهوض بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والشراكة القوية بين دولتي مصر واليابان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار التعاون مع المشروع الياباني لتحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات المصرية، فضلا عن التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجامعة ساكو لدعم وتطوير برامج إدارة التمريض والقيادة، Nursing Management & Leadership، ضمن مبادرة التعليم المصرية اليابانية ومشروع تنمية الموارد البشرية الطبية EJEP - HRDP.

مناقشة جميعة الوفد اليابانى

وناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية مع الوفد الياباني أوجه التعاون في برامج التدريب والارتقاء بالكوادر التمريضية داخل المستشفيات، وفقًا لخطة المشروع المبرم مع وزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سير العمل في البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات التمريض في مجالات الرعاية التمريضية المتخصصة.

تعزيز مستوى الخدمات الصحية

وأكد الدكتور هاني جميعة أهمية هذه الزيارة في دعم تبادل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص وزارة الصحة على الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير القطاع الصحي بمصر.

الوفد اليابانى يجرى زيارات ميدانية

ولفت الى أنه من المقرر أن يجري الوفد الياباني زيارات ميدانية إلى مستشفيات الزقازيق العام والسعديين المركزي، لمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية، والوقوف على مدى استفادة الفرق التمريضية منها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة والسكان.

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