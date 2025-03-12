الأربعاء 12 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تستقبل وفدًا يابانيًا لمتابعة برامج تدريب التمريض

صحة الشرقية تستقبل
صحة الشرقية تستقبل وفد ياباني لمتابعة برامج تدريب التمريض

استقبل الدكتور هاني مصطفى جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم وفدًا يابانيًا من جامعة ساكو اليابانية، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة.  

صحة الشرقية: فحص عيون 259 ألف طالب خلال ٣ أيام

الدكتور بهاء ابو شعيشع وكيل المديرية 

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية  ان ذلك تم في حضور الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة إيمان الأزرق مديرة إدارة التدريب، والدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بالمديرية.

ويأتي هذا  في إطار حرص القيادة السياسية علي النهوض بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والشراكة القوية بين دولتي مصر واليابان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار التعاون مع المشروع الياباني لتحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات المصرية، فضلا عن التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجامعة ساكو لدعم وتطوير برامج إدارة التمريض والقيادة، Nursing Management & Leadership، ضمن مبادرة التعليم المصرية اليابانية ومشروع تنمية الموارد البشرية الطبية EJEP - HRDP.

مناقشة جميعة الوفد اليابانى 

وناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية مع الوفد الياباني أوجه التعاون في برامج التدريب والارتقاء بالكوادر التمريضية داخل المستشفيات، وفقًا لخطة المشروع المبرم مع وزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سير العمل في البرامج التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات التمريض في مجالات الرعاية التمريضية المتخصصة.

تعزيز مستوى الخدمات الصحية 

وأكد الدكتور هاني جميعة أهمية هذه الزيارة في دعم تبادل الخبرات وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرص وزارة الصحة على الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير القطاع الصحي بمصر.

صحة الشرقية: وحدة الماموجرام المتنقلة بفاقوس تقدم خدماتها لـ 306 مواطنين

الوفد اليابانى يجرى زيارات ميدانية 

ولفت الى  أنه من المقرر أن يجري الوفد الياباني زيارات ميدانية إلى مستشفيات الزقازيق العام والسعديين المركزي، لمتابعة تنفيذ البرامج التدريبية، والوقوف على مدى استفادة الفرق التمريضية منها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للتمريض بوزارة الصحة والسكان. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية ةفدا يبانيا جامعة ساكواليابانية اليوم الأربعاء مكتب وكيل الوزارة

مواد متعلقة

صحة الشرقية: فحص عيون 259 ألف طالب خلال ٣ أيام

صحة الشرقية: وحدة الماموجرام المتنقلة بفاقوس تقدم خدماتها لـ 306 مواطنين

جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية بمستشفى القنايات المركزي

وكيل صحة الشرقية يتابع فحص إبصار طلاب المدارس بشيبة

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: سنعلن عدم استكمال الدوري في هذا الموعد

أول تحرك برلماني بعد أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاصيل اجتماع محمد شوقي ولاعبي الأهلي بعد خناقة مدينة نصر

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا طارئًا، تعرف على السبب

أستاذ بهارفارد يكشف التوصل لعلاج جديد لمرض السكر وقرب وصوله لمصر

4 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

بيراميدز: الحديث حول توجيه لقب الدوري لصالحنا يسيء للمنظومة الرياضية

بيراميدز يشكو إيهاب الكومي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وللجنة الانضباط

منوعات

المزيد

وفاة إمرأة أثناء عملية تجميل بالأنف في العراق

استخدام البوق بدلًا من الطبل، عادات غريبة للسحور في إحدى قرى تركيا

عمرها 1175 عاما، معلومات عن مئذنة الملوية بالعراق وسبب التسمية

تلسكوب فضائي جديد لرسم خريطة شاملة للسماء بألوان غير مسبوقة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أقل سعر لكيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

أسعار السكر اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 12-3-2025 بالأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فى الإمارات

المزيد

انفوجراف

رغم تراجع التضخم.. نسب الزيادة فى 8 سلع غذائية خلال فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل النقاب فرض وهل "البنطلون" فيه تشبه بالرجال؟، علي جمعة يرد

معجزات الرسول، مشاهد من فتح مكة وتحدى عثمان بن عفان

فتاة تسأل: ينفع ألبس الحجاب في رمضان وبعد كده أخلعه تاني؟ علي جمعة يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية