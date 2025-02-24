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مطبخ المصرية بأيدي بناتها، مبادرة لتنمية مهارات المرأة ودعم الأسر المحتاجة في الشرقية

قومى المرأة بالشرقية
قومى المرأة بالشرقية , فيتو

أكدت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية أن "مطبخ المصرية بأيدى بناتها " مطبخ مجتمعي ذو بُعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، 

وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة طب الأسرة بجزيرة السعادة

تقديم خدمة اطعام الاسر 

وقالت ذلك بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر إحتياجًا كأحد كمخرجات هذا التدريب، حيث تتلقى السيدات تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الإقتصادية والإلتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

تجهيز230 وجبة يوميا 

المحت  مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية الى أن البرنامج المنفذ (مطبخ المصرية بأيدى بناتها) استهدف تدريب عدد ١٢ سيدة يوميًا على مدار (٣٠) يوم متصلين وتجهيز عدد (٢٣٠) وجبة يوميًا يتم توزيعها على للأسر الأكثر احتياجًا فى شهر رمضان المبارك بقرى مراكز حياة كريمة وغيرها بالمحافظة

المهندس حازم الاشمونى 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لبناء الإنسان وتمكينه إقتصاديًا بتوفير فرص العمل له، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

صحة الشرقية تنظم قافلة طبية بقرية الدهتمون بأبوكبير

المرأة شريكا للرجل فى  دفع عجلة التنمية 

مشيرا الى ان المرأة تُعد شريكًا أساسيًا مع الرجل في دفع عجلة التنمية والبناء لذاتعمل الدولة على تمكينها إقتصاديًا بتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة، مع توفير الدعم اللازم لها وتيسير الإجراءات أمامها.

 

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الدكتورة عايدة عطية مقررة المجلس القومى بمحافظة الشرقية مطبخ المصرية بايدى بناتها بعد تنموى مستدام اعداد الوجبات 230 وجبة يوميا

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