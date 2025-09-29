الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

34 سيارة إسعاف، كيف أنقذت سرعة استجابة إسعاف المنيا مصابي حادث الأتوبيس؟

إسعاف المنيا، فيتو
إسعاف المنيا، فيتو

سجل أطقم هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا استجابة سريعة ومشرفة في التعامل مع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المعروف بطريق الجيش والذي وقع فجر اليوم وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

 هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا

كيف أنقذت سرعة استجابة إسعاف المنيا مصابي حادث الأتوبيس؟
كيف أنقذت سرعة استجابة إسعاف المنيا مصابي حادث الأتوبيس؟

فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات الإسعاف في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا تحركت 34 سيارة إسعاف منها 24 سيارة من فرع إسعاف المنيا و10 سيارات من فرع إسعاف بني سويف بإشراف مباشر من مشرف المحافظة ومشرفي القطاعات حيث توجهت السيارات إلى موقع الحادث ومستشفيات الإحالة لمتابعة نقل المصابين والتعامل مع الإصابات. 

الأطقم الإسعافية في إسعاف المنيا 

الأطقم الإسعافية نجحت بكفاءة عالية في إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية بينما جرى إيداع جثامين الضحايا في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

حادث انقلاب أتوبيس في المنيا 

يذكر أن الحادث وقع نتيجة انقلاب أتوبيس كان يقل عددا من الركاب على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط بالمنيا مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أطقم هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا حادث انقلاب اتوبيس الصحراوى الشرقي وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين اسعاف المنيا أتوبيس المنيا حادث أتوبيس المنيا حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

جنايات المنيا تعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا مخدرات

دفع ثمن خلافات الكبار، إحالة قاتل طفل بني مزار للمفتي

محافظ المنيا يستجيب لمناشدة أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد ويبني له منزلا جديدا

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بالمنيا (صور)

صحة المنيا تنعى طبيبة صيدلانية توفيت خلال أداء عملها

انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا (صور)

الأكثر قراءة

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

6 جنيهات تراجعا في اللتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

بديل محمد مكي في المقاولون بعد إعلان رحيله رسميا

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 7 أصناف في سوق العبور

بإجمالي 5000 دارس، شروط التقديم في برامج رواق القرآن الكريم لأبنائنا في الخارج

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads