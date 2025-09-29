34 سيارة إسعاف، كيف أنقذت سرعة استجابة إسعاف المنيا مصابي حادث الأتوبيس؟

سجل أطقم هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا استجابة سريعة ومشرفة في التعامل مع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المعروف بطريق الجيش والذي وقع فجر اليوم وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

هيئة الإسعاف بمحافظة المنيا

كيف أنقذت سرعة استجابة إسعاف المنيا مصابي حادث الأتوبيس؟

فور ورود البلاغ إلى غرفة عمليات الإسعاف في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا تحركت 34 سيارة إسعاف منها 24 سيارة من فرع إسعاف المنيا و10 سيارات من فرع إسعاف بني سويف بإشراف مباشر من مشرف المحافظة ومشرفي القطاعات حيث توجهت السيارات إلى موقع الحادث ومستشفيات الإحالة لمتابعة نقل المصابين والتعامل مع الإصابات.

الأطقم الإسعافية في إسعاف المنيا

الأطقم الإسعافية نجحت بكفاءة عالية في إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي الرعاية الطبية بينما جرى إيداع جثامين الضحايا في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

حادث انقلاب أتوبيس في المنيا

يذكر أن الحادث وقع نتيجة انقلاب أتوبيس كان يقل عددا من الركاب على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز سمالوط بالمنيا مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين بإصابات متفرقة.

