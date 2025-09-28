الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظات

دفع ثمن خلافات الكبار، إحالة قاتل طفل بني مزار للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

في واقعة هزت قرية صغيرة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، تحول صراع شخصي بين رجل وجار له إلى جريمة مروعة دفع ثمنها طفل لم يتجاوز عمره ثلاث سنوات.

تفاصيل الواقعة

في 30 يوليو 2025، استغل المتهم "ع.م.ص"، 38 عامًا، عامل، ثقة طفل صغير من أقاربه، واصطحبه على دراجته البخارية بحجة التنزه، قبل أن يتوجه به إلى مجرى مائي على أطراف القرية.

هناك، ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، ألقى المتهم الطفل "ي.ه.أ"، 3 سنوات، في المياه، متجاهلًا صرخاته واستغاثاته، ليتأكد من غرقه ووفاته، انتقامًا من جد الطفل على خلفية خلافات شخصية بينهما.

تقرير الصفة التشريحية

وأثبتت التحقيقات وتحريات المباحث صحة الواقعة، كما أكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة الطفل جاءت نتيجة الغرق العمد، وبناءً على ذلك، أمر المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

جنايات المنيا

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، ومحمد أحمد الشحات، وبأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني، وخلالها، استعرضت المحكمة أمر الإحالة وما ورد بالتحقيقات وأدلة الإثبات. 

حكم جنايات المنيا 

وبعد المداولة، أصدرت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، قرارها بإحالة أوراق القضية رقم 25282 لسنة 2025، والمقيدة برقم 915 لسنة 2025 كلي شمال المنيا، إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقًا،وحددت المحكمة جلسة نوفمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

