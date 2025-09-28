الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات المنيا تعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا مخدرات

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة خمسة عشر متهما جميعهم من مركز بني مزار بالسجن المؤبد والمشدد ما بين سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة التي تراوحت بين عشرة آلاف إلى مائتي ألف جنيه.. وذلك بعد إدانتهم في قضايا متفرقة تتعلق بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات. 

محكمة جنايات المنيا تعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا مخدرات ببني مزار

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله ومحمد أحمد الشحات وبأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني حيث استعرضت أوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة وأصدرت أحكامها على المتهمين حضوريا وغيابيا وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

محكمة جنايات المنيا تعاقب 15 متهما

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا برئاسة اللواء خالد حسن مدير الأمن واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية قد تمكنت من ضبط المتهمين في عدة حملات أمنية بدائرة المركز وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة

المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمر المستشار أسامة أبوالخير المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية بتهم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها مع طلب تطبيق مواد قانون العقوبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات المنيا جنايات المنيا جنايات المنيا عاقبت محكمة جنايات المنيا عاقبت محكمة جنايات محكمة جنايات المنيا الدائرة السجن المؤبد المستشار شريف احمد سعيد محكمة جنايات المنيا تعاقب 15 متهما المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا

مواد متعلقة

دفع ثمن خلافات الكبار، إحالة قاتل طفل بني مزار للمفتي

محافظ المنيا يستجيب لمناشدة أسرة الطالب الكفيف شنودة الحداد ويبني له منزلا جديدا

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس مع ملاكي بالمنيا (صور)

صحة المنيا تنعى طبيبة صيدلانية توفيت خلال أداء عملها

انهيار عقار من 5 طوابق في المنيا (صور)

بتهمة النصب والاحتيال، حبس موظف خدمة العملاء الوهمي بالمنيا

رئيس "مياه المنيا" يناقش خطط تطوير مراكز خدمة العملاء

تحدٍ وإصرار، شنودة كفيف المنيا يخطف الأنظار بعمله في ورشة لحام

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

تكليفات حاسمة من السيسي لـ محافظ البنك المركزي

نجاة أحمد شوبير من حادث سير بمدينة نصر (صور)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يستعد لإعلان تنصيب توماس توماسبرج مدربًا للفريق

موعد وصول مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

«مصر تحارب وحدها»، تسريب جديد لـ عبد الناصر يكشف خفايا الصراع العربي بعد نكسة 67 (تسجيل صوتي)

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، موسى يعاقب السامري ويدمر العجل وهذا مصير من عبدوه

هل استخدام إنترنت الجار بدون إذنه حلال؟ رد قوي من أمين الفتوى

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads