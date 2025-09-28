عاقبت محكمة جنايات المنيا الدائرة الثالثة خمسة عشر متهما جميعهم من مركز بني مزار بالسجن المؤبد والمشدد ما بين سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة التي تراوحت بين عشرة آلاف إلى مائتي ألف جنيه.. وذلك بعد إدانتهم في قضايا متفرقة تتعلق بحيازة مواد مخدرة والاتجار بها كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات.

محكمة جنايات المنيا تعاقب 15 متهما بالسجن المؤبد والمشدد في قضايا مخدرات ببني مزار

عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله ومحمد أحمد الشحات وبأمانة سر ماهر محمد حسن وخالد محمد عبدالغني حيث استعرضت أوامر الإحالة الصادرة من النيابة العامة وأصدرت أحكامها على المتهمين حضوريا وغيابيا وألزمتهم جميعا بالمصاريف الجنائية.

محكمة جنايات المنيا تعاقب 15 متهما

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا برئاسة اللواء خالد حسن مدير الأمن واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية قد تمكنت من ضبط المتهمين في عدة حملات أمنية بدائرة المركز وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة البؤر الإجرامية وتجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة

المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمر المستشار أسامة أبوالخير المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا بإحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية بتهم حيازة المواد المخدرة والاتجار بها مع طلب تطبيق مواد قانون العقوبات.

