مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بصحراوي المنيا

لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 14 آخرون إثر انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي المار على نطاق محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي 
وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

