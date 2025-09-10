الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محامية بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز (فيديو)

بوسي شلبي ومحمود
بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، فيتو

كشفت هايدي الفضالي،  محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو الذى كان يتقدم بأوراق استخراج الرقم القومي لـ  بوسي شلبي لمدة 20 سنة.


وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية  نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن كل ما تردد حول أن بوسي شلبي، مطلقة غير صحيح وعار من الصحة.


وأوضحت: "تقدمت بتقديم شكوى لنقابة المحامين، ضد محامي أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وطلبت فى شكوتي الاستماع لأقوال أولاد الفنان محمود عبد العزيز بتهمة التزوير"، مضيفة: " نشر الأخبار الكاذبة فعل يجرم عليه القانون، ومحامي ورثة الفنان نشر معلومات كاذبة تتعلق بالحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي".

 

وتابعت: "النيابة العامة حفظت شكوى ورثة أسرة الفنان محمود عبد العزيز، واستبعدت أى شبهة جنائية"، مضيفة: "بوسي شلبي كانت تحتضن أولاد محمود عبد العزيز فترة حياته، ولكنهم يسعون لتصدير صورة سيئة عن الإعلامية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوسي شلبي هايدي الفضالي الرقم القومي نهال طايل الفنان محمود عبد العزيز

مواد متعلقة

بوسي شلبي تتخذ إجراء قانونيا ضد محامي ورثة محمود عبد العزيز

تفاصيل أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز.. شقيق الفنان: طلقها غيابيًا في 1998 بحضوري.. وداليا محمد العربي: الطلاق كان صوريًا

جهات التحقيق تلزم بوسي شلبي بتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي

قرار جديد في اتهام بوسي شلبي بتزوير بيانات بطاقة الرقم القومي

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads