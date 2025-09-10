محامية بوسي شلبي تكشف حقيقة طلاقها من الراحل محمود عبد العزيز (فيديو)

كشفت هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز، هو الذى كان يتقدم بأوراق استخراج الرقم القومي لـ بوسي شلبي لمدة 20 سنة.



وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، أن كل ما تردد حول أن بوسي شلبي، مطلقة غير صحيح وعار من الصحة.



وأوضحت: "تقدمت بتقديم شكوى لنقابة المحامين، ضد محامي أولاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وطلبت فى شكوتي الاستماع لأقوال أولاد الفنان محمود عبد العزيز بتهمة التزوير"، مضيفة: " نشر الأخبار الكاذبة فعل يجرم عليه القانون، ومحامي ورثة الفنان نشر معلومات كاذبة تتعلق بالحالة الاجتماعية للإعلامية بوسي شلبي".

وتابعت: "النيابة العامة حفظت شكوى ورثة أسرة الفنان محمود عبد العزيز، واستبعدت أى شبهة جنائية"، مضيفة: "بوسي شلبي كانت تحتضن أولاد محمود عبد العزيز فترة حياته، ولكنهم يسعون لتصدير صورة سيئة عن الإعلامية".

