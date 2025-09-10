هالة صدقي: بوسي شلبي كانت زوجة محمود عبد العزيز حتى وفاته

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن الإعلامية بوسي شلبي، كانت زوجة الفنان الراحل محمود عبد العزيز حتى يوم وفاته، موضحة: "بوسي شلبي مكانتش سكرتيرة للراحل وهي ضحية، ومحمود عبد العزيز كان شخصية محترمة ويعرف دينه".



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل المذاع على فضائية "صدى البلد 2": "الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والإعلامية بوسي شلبي، قاما بأداء فريضة الحج سويا وكانا يقيمان فى غرفة واحدة".



وأوضحت: "بوسي شلبي ضحت كثيرا عشان خاطر الراحل محمود عبد العزيز، وظلت معه حتى وفاته، وكل ما يقال غير ذلك فهو تشويه لصورة الأسرة، سواء الراحل محمود عبد العزيز، أو بوسي شلبي".



تغيير الحالة الاجتماعية

وكان قد كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة في المحضر رقم 2014 لسنة 2025 جنح قسم أول الشيخ زايد عن تفاصيل البلاغ المقدم من أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، المتهم فيها بإثبات صفة "أرملة" على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، على خلاف الحقيقة.

وأظهرت التحقيقات أن بوسي شلبي ظهرت في وسائل الإعلام بتاريخ 10 مايو 2025، معلنة صفة "أرملة" الفنان الراحل، وأرفقت مستندات تدعم ذلك، منها بطاقات رقم قومي وصورة إشهاد وفاة وراثة وقيد طلاق وقيد عائلي يثبت زواجها وطلاقها من محمود عبد العزيز عام 1998.

