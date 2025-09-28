الأحد 28 سبتمبر 2025
رياضة

إيدي هاو يعلن تشكيل نيوكاسل ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

نيوكاسل
نيوكاسل

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أرسنال على ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد في ختام الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل نيوكاسل ضد ارسنال 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏STARTING XI Premier PremierLeague League Arsenal ARSENAL ه Risela noon Pope Botman Joelinton 8 Tonali 10 Gordon 12 Thiaw 21 Livramento 23 Murphy 27 Woltemade 33 Burn 39 Bruno G. Ramsdale, Trippier, Lascelles, Barnes, Krafth, Osula, Elanga, Willock, Miley DELIVERED BY (InPost‏'‏‏

موعد مباراة نيوكاسل ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

وتقام مباراة نيوكاسل يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نيوكاسل يونايتد وأرسنال، على ملعب سانت جيمس بارك، في تمام 06:30 مساءً بتوقيت السعودية والقاهرة، وفي تمام الساعة 07:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتمتلك شبكة قنوات “beIN SPORTS” الحقوق الحصرية لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2026، في الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والقنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز هي قناة “beIN Sports 2 HD”.

ويسعي أرسنال لتخطي نيوكاسل يونايتد على أمل تحقيق الفوز في قمة الجولة السادسة من البريميرليج، وتقليص الفارق مع ليفربول المتصدر.

وستكون مباراة الجانرز ضد نيوكاسل مؤثرة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى أرسنال للحاق بليفربول الذي وسع الفارق إلى 5 نقاط ويدخل أرسنال مباراة الليلة محتلا المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، يسعي فريق نيوكاسل يونايتد في تحسين وضعه بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تواجده بالمركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

وشهدت مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد الأخيرة في البريميرليج فوز الجانرز بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي 2024/25 على ملعب الإمارات بالعاصمة لندن. 

