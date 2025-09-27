عرض أنشطة فنية ببيت ثقافة أبوحماد بالشرقية

أكد أحمد سامي خاطر، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، قيام بيت ثقافة أبوحماد بتنظيم سهرة ثقافية بدوار العمدة لتنمية قدرات الشباب بالأسدية بمركز ومدينة أبو حماد محافظة الشرقية، وذلك ضمن خطة ثقافة القرية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وبتوجيهات اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

الدكتور بدوى مبروك

جاء ذلك برئاسة الدكتور بدوى مبروك مدير عام ثقافة القرية والتى تتبع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، حيث نفذ فرع ثقافة الشرقية من خلال بيت ثقافة أبو حماد سهرة بدوار العمدة جاب الله منصور بالأسدية لنشر الثقافة والفنون والآداب بقرى مركز ومدينة أبو حماد.

رفع الوعي البيئى وتحسين الصحة

تضمنت السهرة محاضرة بعنوان (اكتشاف وتنمية المهارات لدى الشباب) حاضر فيها الدكتور عامر علي محمد، الحاصل على درجة الدكتوراه فى الآداب والاجتماع، بأن تطوير مهارات الشباب ليس مجرد خيار بل هو ضرورة إذ يسهم في رفع الوعي البيئي مما يساعد على خلق جيل ملتزم بالممارسات المستدامة، كما أن تحسين الصحة العامة وجودة الحياة يعتبر من العوائد المباشرة لخلق فرص عمل جديدة مما يعزز من الرفاه الاجتماعي.

تقديم أمسية شعرية ببيت ثقافة أبوحماد

وأضاف مدير عام فرع ثقافة الشرقية أنه تم تقديم أمسية شعرية لشعراء بيت ثقافة أبو حماد والزقازيق، حاضرفيها القاص إبراهيم عطية والشاعرة محاسن بيومي، والإعلامي حسين هيكل والشاعر سلامة عطايا، والشاعرة لميس سلامة.

التسرب وخطورته وتحفيز الأطفال لاستقبال العام الدراسي

كما تم عرض لفرقة الشرقية للأراجوز بقيادة مهدي السيد وتريزا فريد وزينب عطية، حيث ناقش العرض أهمية التعليم وعدم التسرب منه وخطورته، وحرص على تحفيز الأطفال لاستقبال العام الدراسي الجديد بكل حب وتفاؤل وإيجابية.

واختمت السهرة بـ عرض فنى لتخت شرقي تابع لفرقة محمد عبدالوهاب للموسيقى العربية، بحضور هانى الأشقر مدير الإدارة الثقافية بفرع ثقافة الشرقية، وتحت إشراف منسقة الفعاليات وفاء لبيب.

