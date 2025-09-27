مبادرة للتوعية بمخاطر زواج الأقارب فى محافظة الشرقية

أعلن أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، عن انطلاق فعاليات مبادرة كمل الزغروطة خلي الفرحة تكمل، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والشباب والرياضة ومؤسستي مصر بلا مرض وفاهم للدعم النفسي وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتبة البابوية للمشروعات، والتي تستهدف الأعمار السنية للجنسين من ١٨ سنة فيما فوق بهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وأهمية إجراء فحوصات طبية ما قبل الزواج.

تدريب 930 رائدة ريفية للمشاركة فى المبادرة

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تدريب ٩٣٠ رائدة ريفية للمشاركة في المبادرة من خلال حملات ترك الأبواب، وذلك بعد أن تم تدريبهم وشرح أهداف المبادرة التي تستهدف التوعية بمخاطر زواج الأقارب وضرورة عمل الفحص الطبي قبل الزواج، والتوعية بالأمراض الشائعة من زواج الأقارب، والتنويه عن المدة الزمنية للمبادرة والفئات المستهدفة لتحقيق المستهدف من المبادرة والوصول إلى مجتمع صحي وسليم.

نشر الوعى بمخاطر زواج الأقارب

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على حماية صحة الأسرة وبناء مجتمع سليم، من خلال نشر الوعي بمخاطر زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية واضطرابات نفسية قد تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به مديرية التضامن الاجتماعي في تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمواطنين لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء، وكذلك التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم الندوات التثقيفية والمبادرات التوعوية التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

