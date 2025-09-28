الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يستقبل رئيس جامعة المنصورة لبحث التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة،  الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

خلال اللقاء، رحب المحافظ برئيس جامعة المنصورة، وتمت مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين لدعم القطاعات المختلفة بالمحافظة، خاصة مشروع التعاون في صناعات الأجبان بين جامعتي المنصورة ودمياط وأكاديمية البحث العلمي.

المحافظ: الجامعات بيوت خبرة تدعم التنمية

أكد الدكتور أيمن الشهابي أن المحافظة تؤمن بأهمية الاستفادة من إمكانيات الجامعات باعتبارها بيوت خبرة تقدم كل أشكال الدعم لتنفيذ الاستراتيجيات التنموية، مشيدًا بما تمتلكه جامعة المنصورة من خبرات كبيرة في مختلف المجالات باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات المصرية.

استعداد دمياط لاستضافة مؤتمر دولي برأس البر

ورحب المحافظ باستضافة مدينة رأس البر للمؤتمر الدولي الثالث عشر حول دور الذكاء الاصطناعي في مجال الطب البيطري، مؤكدًا استعداد المحافظة الكامل لتقديم الدعم الممكن لإنجاح هذا الحدث العلمي الهام، مرحبًا بإقامة المزيد من الفعاليات العلمية على أرض دمياط.

جامعة المنصورة: المؤتمر يشارك فيه 60 دولة

من جانبه، وجه الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الشكر لمحافظ دمياط على تعاونه المثمر، موضحًا أنه تم اختيار مدينة رأس البر لاستضافة هذا المؤتمر الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء المصريين والعرب، بمشاركة عمداء كليات الطب البيطري من 60 دولة.

وأشار خاطر إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية ومكافحة الأمراض، مؤكدًا استعداد الجامعة للتعاون مع المحافظة في مختلف ملفات العمل.

الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط المنصورة بمكتبه بديوان عام المحافظة جامعة المنصورة جامعات المصرية دمياط رئيس جامعة المنصورة الطب البيطري

