تمكنت مديرية الطب البيطري بدمياط بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كمية كبيرة من لحوم الدواجن والهياكل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تزن طنًا و70 كيلوجرام، خلال حملة مكثفة على الأسواق، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

تعليمات مشددة من المحافظ ووزارة الزراعة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والأستاذ الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف الدكتور فتحي عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بدمياط.

ضبط طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بدمياط

مشاركة فعالة من إدارة المجازر والتفتيش

قاد الحملة الدكتورة دينا العيسوي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمشاركة الدكتورة رحاب سلامة مدير إدارة الجلود والمخلفات، والدكتورة هبة الحديدي، والدكتور حسام أبو العينين من إدارة المجازر، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط الكميات المخالفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية وعرض المضبوطات على النيابة لاتخاذ القرار المناسب.

وتؤكد مديرية الطب البيطري بدمياط استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

