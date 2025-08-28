الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بدمياط

ضبط طن لحوم دواجن
ضبط طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بدمياط

 تمكنت مديرية الطب البيطري بدمياط بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط كمية كبيرة من لحوم الدواجن والهياكل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تزن طنًا و70 كيلوجرام، خلال حملة مكثفة على الأسواق، وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء.

 

تعليمات مشددة من المحافظ ووزارة الزراعة

 جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والأستاذ الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعالي المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والأستاذ الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبإشراف الدكتور فتحي عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بدمياط.

 

ضبط طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بدمياط
ضبط طن لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك بدمياط

 

مشاركة فعالة من إدارة المجازر والتفتيش

قاد الحملة الدكتورة دينا العيسوي مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بمشاركة الدكتورة رحاب سلامة مدير إدارة الجلود والمخلفات، والدكتورة هبة الحديدي، والدكتور حسام أبو العينين من إدارة المجازر، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط الكميات المخالفة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية وعرض المضبوطات على النيابة لاتخاذ القرار المناسب.

وتؤكد مديرية الطب البيطري بدمياط استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استمرار الحملات التفتيشية التفتيش على اللحوم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة غير صالحة للإستهلاك مدير مديرية الطب البيطري وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

مواد متعلقة

محافظ دمياط يعتمد حركة تنقلات كبرى بالوحدات المحلية والإدارات الهندسية

ضبط 575 كيلو لحوم مجمدة ومصنعات في حملات تفتيشية بالشرقية

ضبط 10 أطنان من اللحوم والدواجن الفاسدة في الجيزة (صور)

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

بيطري الشرقية تنظم قافلة مجانية في قرية مباشر بالإبراهيمية

بيطري الشرقية: ضبط 2.3 طن لحوم ومصنعات لحوم مخالفة

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج

بيطرى سوهاج يضبط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الأكثر قراءة

سيارتان "اتعجنو" ومصابين "قفزوا" من شدة الاصطدام، 10 صور ترصد حادث كورنيش المعادي المروع

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads