بورسعيد للموسيقى العربية تواصل لياليها الطربية بـ "صيف بلدنا برأس البر" (صور)

واصلت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية المشاركة في الليلة السابعة عشر من فعاليات الأسبوع الثالث لصيف بلدنا، الموسم الخامس بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وقدمت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية ثاني حفلات الفرقة بقيادة المايسترو رجب الشاذلي، حيث تألقت الفرقة بتقديم مجموعة من الفقرات الغنائية المميزة.

فرقة بورسعيد للموسيقى العربية تتألق في رأس البر

وشارك نجوم فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بتقديم باقة من أجمل أغاني الطرب الأصيل التي حازت إعجاب وتقدير كل الحضور، وذلك تحت إشراف مدير الفرقة صباح أبو حسيبة والمنسق العام للفرقة الفنان طارق مدبولي.

حفلات صيف بلدنا برأس البر

وتقام الحفلة ضمن برنامج صيف بلدنا بمحافظة دمياط، والمنفذ من قبل الإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

صيف بلدنا برأس البر، فيتو

جدير بالذكر أن فعاليات صيف بلدنا بمدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط يأتي برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبتنفيذ من الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إقليم شرق الدلتا الثقافى، برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر، بفرع ثقافة دمياط، برئاسة نجوى كيوان.

