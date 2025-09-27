السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشارك في فعالية "فطارك عندنا" برأس البر (صور)

محافظ دمياط في فعالية
محافظ دمياط في فعالية "فطارك عندنا" التي أقيمت برأس البر

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في فعالية "فطارك عندنا" التي أقيمت بمدينة رأس البر، وسط أجواء مميزة جمعت بين الهوية الدمياطية والقناوية.

حضور رسمي ومجتمعي واسع

وشهدت الفعالية حضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة. 

كما شارك عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، من بينهم الأستاذة سحر نبوي مساعد رئيس شركة موبكو للعلاقات الحكومية، والمهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين، والأستاذ ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط.

 

محافظ دمياط في فعالية
محافظ دمياط في فعالية "فطارك عندنا" التي أقيمت بمدينة رأس البر

 

 

حضور لافت لليونسكو

لأول مرة في دمياط، شارك ممثلون عن اليونسكو كشريك تقني، حيث حضر روبرت بارو أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، وهايدي ميرزا مستشار الاتصال والمعلومات بالمكتب، ما أضفى بعدًا دوليًا على الفعالية.

وأكد محافظ دمياط أن مهرجان دمياط في نسخته الثانية اكتسب طابعًا جديدًا هذا العام، بفضل مشاركة محافظة قنا كضيف شرف، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل مزيجًا من التراث الدمياطي والقناوي، بما يعكس التنوع الثقافي المصري. 

كما شدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المحافظتين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتنموية وتسليط الضوء على ما تملكانه من ثراء حضاري وتراثي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة المركزية للمنطقة التنوع الثقافى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط جمعية المستثمرين رئيس الادارة المركزية رأس البر محافظة قنا محافظ دمياط مكتب اليونسكو

مواد متعلقة

سكرتير محافظة دمياط يترأس لجنة تسكين الوحدات الأولى بالرعاية بعزبة البرج

رأس البر تعلن نفسها عاصمة الجبن الدمياطي في ختام المهرجان الأول

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، القوائم المحدثة لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة

محافظة دمياط تكشف حقيقة غلق طريق رأس البر الغربي (صور)

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

دمياط تحتفل بـ "يوم مصر الرياضية" من شاطئ رأس البر

"رأس البر تتجمل"، محافظة دمياط تواصل أعمال التطوير استعدادًا لموسم الصيف

الأكثر قراءة

3 دول عربية فقط صوتت لفوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، تعرف عليها

الخطيب يستقر على ضم 3 وجوه جديدة لقائمته الانتخابية

تعرف على أول مرشح رسمي لعضوية مجلس الأهلي

زغلول صيام يكشف الحقيقة في صوت مصر بـ"البالون دور" بين إيناس مظهر ومحمد صلاح.. هو مين مصلحته يخلي صلاح يكره مصر؟!

بعد صرف مرتبات سبتمبر، موعد صرف رواتب شهر أكتوبر 2025

بعد موته في زفافه أمام المعازيم، جمال شعبان يكشف سر وفاة عريس أسوان فجأة

إثيوبيا تواصل تفريغ سد النهضة، شراقي: تدفقات النيل الزائدة تهدد السودان

أستاذ بجامعة هارفارد يزف بشرى سارة لمرضى السكر

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شيرين حلمي في أولى حلقات "حديث العقل والروح": علينا أن نفخر بأن جدنا كان نبيًا في الجنة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح وعد الله للمؤمنين بدخول أقربائهم في الإسلام

بالأحاديث، فضل إنفاق الزوجة على الزوج والأولاد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads