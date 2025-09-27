محافظ دمياط يشارك في فعالية "فطارك عندنا" برأس البر (صور)

شارك الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط في فعالية "فطارك عندنا" التي أقيمت بمدينة رأس البر، وسط أجواء مميزة جمعت بين الهوية الدمياطية والقناوية.

حضور رسمي ومجتمعي واسع

وشهدت الفعالية حضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة.

كما شارك عدد من القيادات التنفيذية والدينية والمجتمعية، من بينهم الأستاذة سحر نبوي مساعد رئيس شركة موبكو للعلاقات الحكومية، والمهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين، والأستاذ ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، والمهندس عمرو عرنسة مدير مهرجان دمياط.

حضور لافت لليونسكو

لأول مرة في دمياط، شارك ممثلون عن اليونسكو كشريك تقني، حيث حضر روبرت بارو أخصائي برنامج التعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي لمصر والسودان، وهايدي ميرزا مستشار الاتصال والمعلومات بالمكتب، ما أضفى بعدًا دوليًا على الفعالية.

وأكد محافظ دمياط أن مهرجان دمياط في نسخته الثانية اكتسب طابعًا جديدًا هذا العام، بفضل مشاركة محافظة قنا كضيف شرف، مشيرًا إلى أن المهرجان يمثل مزيجًا من التراث الدمياطي والقناوي، بما يعكس التنوع الثقافي المصري.

كما شدد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية المحافظتين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والتنموية وتسليط الضوء على ما تملكانه من ثراء حضاري وتراثي.

