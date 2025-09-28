الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشهد الحفل الختامي لمهرجان دمياط في نسخته الثانية (صور)

الدكتور أيمن الشهابي
الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، فيتو

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء أمس، فعاليات الحفل الختامي لمهرجان دمياط في نسخته الثانية، الذي انطلق الخميس الماضي واستمر على مدار ثلاثة أيام بمدينة رأس البر، وسط حضور جماهيري كبير. 

حضر الحفل المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الأوقاف والكنيسة، إلى جانب شركاء المهرجان والرعاة الرسميين.

كلمة المحافظ.. شكر وتقدير وتخطيط للنسخة الثالثة

في كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور أيمن الشهابي بالحضور بمدينة رأس البر، معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح مهرجان دمياط هذا العام. 

وأكد أن المهرجان عكس صورة حضارية ثرية عن تراث المحافظة وهويتها المميزة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات ستبدأ مبكرًا لإطلاق النسخة الثالثة من المهرجان عام 2026، بما يعزز أهداف الترويج لدمياط سياحيًا وتجاريًا محليًا وإقليميا ودوليا.

كما وجه المحافظ الشكر لوزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، والشريك الصناعي شركة "موبكو"، وضيف الشرف "محافظة قنا"، والشركاء الدوليين من اليونسكو والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين هذه الأطراف أسهم في نجاح المهرجان.

 

 

 

 

تكريم الموهوبين ولجنة التحكيم

 

كما كرم محافظ دمياط ونائبته، الموهوبين الفائزين في مبادرة "مواهب دمياط – Damietta Talents" من مختلف المراحل التعليمية، في مجالات متنوعة شملت حفظ القرآن الكريم، الإنشاد، الرياضة، الإلقاء، البرمجة، القصة القصيرة، الحساب الذهني، والأشغال اليدوية. كما تم تكريم لجنة التحكيم والجهات المشاركة والوحدات المحلية.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن رعاية الموهوبين تمثل أولوية لدى المحافظة، داعيًا إلى وضع استراتيجية واضحة لتنمية المواهب ودعم الطاقات الشابة. ومن جانبها استعرضت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ تفاصيل تنفيذ المسابقة منذ انطلاقها، مشيدة بجهود فرق العمل والجهات التي شاركت في إنجاح المبادرة.

فقرات فنية ودينية تأسر الجمهور

تضمن الحفل الختامي فقرات متنوعة قدمها الموهوبون تضمنت الغناء والفنون الاستعراضية والإنشاد الديني، إضافة إلى مشاركة مميزة لفريق "قرص مشبك" الذي أضفى أجواء من البهجة والإبداع وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط القيادات التنفيذية محافظ دمياط مدينة رأس البر الحساب الذهني الجهات المشاركة السكرتير العام المساعد دمياط لجنة التحكيم لشباب والرياضة

مواد متعلقة

محافظ دمياط يعلن عن إطلاق النسخة الثانية من مهرجان دمياط

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

حفل ختام بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025

"سيدي يا سيدي" لنانسي عجرم تحقق 3.5 ملايين مشاهدة في أربعة أسابيع

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أحمد موزة يتصدر تريند اليوتيوب بـ"اهدو شوية المصلحة جاية"

نانسي عجرم تشكر مهرجان صيدا بعد مشاركتها بحفل ضمن فعالياته

صراعات مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية.. قرارات حاسمة تواجه الألفاظ الخارجة والراقصات الممنوعات.. وحفلات الساحل الشمالي تحت الرقابة

الأكثر قراءة

بمشاركة ميسي، إنتر ميامي يسقط في فخ التعادل أمام تورونتو في الدوري الأمريكي (فيديو)

بيان رسمي من اتحاد الكرة بشأن أزمة تصويت مصر ضد محمد صلاح في الكرة الذهبية

بعد جدل التأشيرة، الأهلي يكشف تفاصيل دعوة الخطيب إلى السفارة الأمريكية

أنت لازم تموت النهارده يا فلاح، الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طبيب بمستشفى سيد جلال

كأنه يتحدث عن لقاء آخر، تعليق استفزازي من أسامة نبيه على خسارة منتخب الشباب أمام اليابان

صاحب كافيه نصب له فخ، قصة سقوط منتحل اسم مسئول قضائي كبير في المهندسين

توتنهام ينجو من ليلة سقوط الكبار بتعادل مخيب مع وولفرهامبتون

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads