محافظ دمياط يشهد الحفل الختامي لمهرجان دمياط في نسخته الثانية (صور)

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء أمس، فعاليات الحفل الختامي لمهرجان دمياط في نسخته الثانية، الذي انطلق الخميس الماضي واستمر على مدار ثلاثة أيام بمدينة رأس البر، وسط حضور جماهيري كبير.

حضر الحفل المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وممثلي الأوقاف والكنيسة، إلى جانب شركاء المهرجان والرعاة الرسميين.

كلمة المحافظ.. شكر وتقدير وتخطيط للنسخة الثالثة

في كلمته خلال الحفل، رحب الدكتور أيمن الشهابي بالحضور بمدينة رأس البر، معربًا عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح مهرجان دمياط هذا العام.

وأكد أن المهرجان عكس صورة حضارية ثرية عن تراث المحافظة وهويتها المميزة، مشيرًا إلى أن الاستعدادات ستبدأ مبكرًا لإطلاق النسخة الثالثة من المهرجان عام 2026، بما يعزز أهداف الترويج لدمياط سياحيًا وتجاريًا محليًا وإقليميا ودوليا.

كما وجه المحافظ الشكر لوزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، والشريك الصناعي شركة "موبكو"، وضيف الشرف "محافظة قنا"، والشركاء الدوليين من اليونسكو والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين هذه الأطراف أسهم في نجاح المهرجان.

تكريم الموهوبين ولجنة التحكيم

كما كرم محافظ دمياط ونائبته، الموهوبين الفائزين في مبادرة "مواهب دمياط – Damietta Talents" من مختلف المراحل التعليمية، في مجالات متنوعة شملت حفظ القرآن الكريم، الإنشاد، الرياضة، الإلقاء، البرمجة، القصة القصيرة، الحساب الذهني، والأشغال اليدوية. كما تم تكريم لجنة التحكيم والجهات المشاركة والوحدات المحلية.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن رعاية الموهوبين تمثل أولوية لدى المحافظة، داعيًا إلى وضع استراتيجية واضحة لتنمية المواهب ودعم الطاقات الشابة. ومن جانبها استعرضت المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ تفاصيل تنفيذ المسابقة منذ انطلاقها، مشيدة بجهود فرق العمل والجهات التي شاركت في إنجاح المبادرة.

فقرات فنية ودينية تأسر الجمهور

تضمن الحفل الختامي فقرات متنوعة قدمها الموهوبون تضمنت الغناء والفنون الاستعراضية والإنشاد الديني، إضافة إلى مشاركة مميزة لفريق "قرص مشبك" الذي أضفى أجواء من البهجة والإبداع وسط تفاعل كبير من الجمهور.

