فنار رأس البر يحتضن ختام مسيرة الدراجات النارية ضمن مهرجان دمياط

شهد فنار رأس البر، اليوم، ختام مسيرة الدراجات النارية، ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان دمياط، والذي يُقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

مسيرة الدراجات النارية ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان دمياط

مشاركة واسعة وتفاعل جماهيري

المسيرة جذبت اهتماما كبيرا من الشباب وعشاق الدراجات النارية، الذين شاركوا بأعداد لافتة، وسط حضور جماهيري واسع من أهالي دمياط ورواد رأس البر، حيث حرص الكثيرون على متابعة الحدث والتقاط الصور التذكارية.

رسالة رياضية برمزية خاصة

الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أكد أن الفعالية تأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع الأنشطة الرياضية لجذب مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن اختيار فنار رأس البر كنقطة الختام للمسيرة يحمل رمزية خاصة كونه من أبرز معالم المحافظة.

