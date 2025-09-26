الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فنار رأس البر يحتضن ختام مسيرة الدراجات النارية ضمن مهرجان دمياط

الفعاليات الرياضية
الفعاليات الرياضية لمهرجان دمياط

شهد فنار رأس البر، اليوم، ختام مسيرة الدراجات النارية، ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان دمياط، والذي يُقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنظيم من مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

 مسيرة الدراجات النارية ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان دمياط
 مسيرة الدراجات النارية ضمن الفعاليات الرياضية لمهرجان دمياط

 

 

مشاركة واسعة وتفاعل جماهيري

المسيرة جذبت اهتماما كبيرا من الشباب وعشاق الدراجات النارية، الذين شاركوا بأعداد لافتة، وسط حضور جماهيري واسع من أهالي دمياط ورواد رأس البر، حيث حرص الكثيرون على متابعة الحدث والتقاط الصور التذكارية.

رسالة رياضية برمزية خاصة

الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، أكد أن الفعالية تأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع الأنشطة الرياضية لجذب مختلف الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن اختيار فنار رأس البر كنقطة الختام للمسيرة يحمل رمزية خاصة كونه من أبرز معالم المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشرف صبحي وزير الشباب التقاط الصور التذكارية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الفعاليات الرياضية شرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظ دمياط مديرية الشباب والرياضة بدمياط وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزى

مواد متعلقة

محافظ دمياط يتابع أعمال تطوير منطقتي اللسان والفنار برأس البر

التعليم العالي تعلن القوائم المحدثة للمؤسسات التعليمية المعتمدة جامعات ومعاهد

دمياط تحتفل بـ "يوم مصر الرياضية" من شاطئ رأس البر

بمشاركة 600 لاعب، دمياط تستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية برأس البر

محافظ دمياط يلتقي شباب "أنت واعي" ويشيد بالمواهب والعروض الفنية بشارع النيل (صور)

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض الأحمر.. البورصة تخسر 13 مليار جنيه في ختام التعاملات.. 2.8 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة

لنشر الوعي البيئي، انطلاق فعاليات توعوية من شاطئ اللسان برأس البر (صور)

انطلاق حملة "أنت واعي.. حافظ على نظافة شاطئك" من منطقة اللسان برأس البر (صور)

الأكثر قراءة

لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأهلي

المستشار القانوني للأهلي: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق

بلير رئيسا لغزة!

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

مبابي على رأس قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو في الدوري الإسباني

السيسي: المنطقة تمر بمنعطف خطير وأي تقدير خاطئ للأمور يقود إلى المجهول

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الأولى من ربيع الآخر

للتصدى للأفكار المتطرفة، الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

رئيس جامعة الأزهر عن ظاهرة رفع الطالب صوته على أستاذه: نتيجة لغياب قيم الوقار والأدب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads