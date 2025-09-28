طريقة عمل الكبد والقوانص، وصفة سريعة التحضير غنية بالنكهة والقيمة الغذائية

طريقة عمل الكبد والقوانص، تُعد الكبد والقوانص من أشهر الأكلات الشعبية في مصر وعدد من الدول العربية، وهي أكلة محببة لدى الكثير من الأسر لسهولة تحضيرها وتكلفتها البسيطة مقارنةً بغيرها من اللحوم، فضلًا عن قيمتها الغذائية العالية.







تمتاز هذه الوجبة بقدرتها على الجمع بين الطعم الشهي والفوائد الصحية، حيث تحتوي الكبدة على نسبة مرتفعة من الحديد والبروتينات، بينما تُعد القوانص مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والفيتامينات.



إلى جانب قيمتها الغذائية، فإن الكبد والقوانص طبق مناسب للتقديم في وجبات الغداء أو العشاء، كما يمكن تحضيره بطرق مختلفة منها: التسبيك بالصلصة، أو الطهي مع الخضروات، أو تقديمها كحشوة في الفطائر والساندوتشات.





المكونات الأساسية لعمل الكبد والقوانص

نصف كيلو من القوانص (منظفة جيدًا ومقطعة إلى قطع صغيرة).

نصف كيلو من الكبدة (مقطعة مكعبات متوسطة الحجم).

2 بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 ثمرة فلفل رومي أو حار حسب الرغبة.

2 ثمرة طماطم مبشورة أو معصورة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن.

بهارات أساسية: ملح، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة.

رشة قرفة أو حبهان مطحون لإضافة نكهة مميزة.

كوب ماء ساخن أو شوربة (حسب الحاجة).

بقدونس مفروم للتزيين.

خطوات التحضير

تحضير القوانص:

في البداية يجب غسل القوانص جيدًا بالماء والدقيق والخل للتخلص من أي روائح غير مرغوبة، ثم تُقطع قطعًا صغيرة حتى تنضج بسرعة. توضع القوانص في إناء على النار مع قليل من الماء ورشة ملح، وتُترك حتى تُسلق نصف سلق، مما يساعد على طراوتها وتسريع عملية الطهي لاحقًا.

تشويح البصل والثوم:

في طاسة عميقة يُسخن الزيت أو السمن، ثم يُضاف البصل المفروم ويُشوح حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا. بعد ذلك يُضاف الثوم المفروم ويُقلّب جيدًا حتى تخرج رائحته الشهية.

إضافة القوانص:

توضع القوانص المسلوقة نصف سلق مع البصل والثوم، ويُضاف إليها رشة فلفل أسود وكمون، ثم تُقلب على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى تتشرب النكهات.

إضافة الكبدة:

تُضاف مكعبات الكبدة فوق القوانص مع التقليب المستمر، ويُراعى عدم تركها على النار لفترة طويلة حتى لا تصبح جافة، حيث يكفي من 7 – 10 دقائق فقط.

الصلصة والبهارات:

بعد ذلك يُضاف عصير الطماطم والفلفل المقطع، مع تتبيل المكونات بالملح والبهارات الأخرى، ثم يُترك الخليط على نار هادئة حتى تتسبك الصلصة ويثقل قوامها. يمكن إضافة ربع كوب شوربة أو ماء ساخن إذا لزم الأمر.

اللمسة النهائية:

يُرفع الطبق من على النار ويُرش البقدونس المفروم على الوجه لإضفاء نكهة ولون مميز. يُقدم الطبق ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو العيش البلدي.

الكبد والقوانص

طرق تقديم متنوعة

مع الأرز الأبيض: تعتبر الطريقة الأشهر، حيث يمتزج طعم الصلصة الغنية مع الأرز.

ساندوتشات: يمكن حشو العيش البلدي بالكبد والقوانص مع سلطة الطحينة للحصول على وجبة سريعة ومشبعة.

مع المكرونة: خيار آخر يفضله الكثيرون، حيث تُضاف المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وتُقلب جيدًا.

فوائد صحية للكبد والقوانص

مصدر غني بالحديد: ما يجعلها مناسبة لعلاج والوقاية من الأنيميا.

بروتين عالي الجودة: يساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا.

فيتامينات متعددة: مثل فيتامين A الضروري لصحة العينين، وفيتامين B12 المهم للجهاز العصبي.

مفيدة للهضم: القوانص تحتوي على نسبة من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي.

نصائح لنجاح الوصفة

يُفضل إضافة الكبدة في المرحلة الأخيرة من الطهي حتى تحافظ على طراوتها.

لا تُترك القوانص نيئة تمامًا دون سلق مبدئي لأنها قد تحتاج وقتًا طويلًا في النضج.

يمكن التحكم في درجة الحرارة بإضافة الفلفل الحار حسب الرغبة.

استخدام عصير الليمون قبل التقديم يضفي طعمًا منعشًا ويُساعد على امتصاص الحديد.

بهذا تكون الكبد والقوانص وجبة متكاملة تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، وتبقى من الأكلات الشعبية التي لا تخلو منها الموائد المصرية والعربية، سواء في الأيام العادية أو في العزائم.

