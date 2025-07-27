طريقة عمل كبدة الفراخ، أكلة خفيفة وسريعة فى الطقس الحار

طريقة عمل كبدة الفراخ، كبدة الفراخ من الأطباق السريعة والمغذية، وتعتبر مصدر غني بالحديد والبروتين، يمكن تقديمها كوجبة رئيسية مع الأرز أو العيش، أو حشوة لساندويتشات لذيذة.

وطريقة عمل كبدة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل خاصة فى الطقس الحار لأنها خفيفة وسريعة التحضير.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كبدة الفراخ.

مكونات عمل كبدة الفراخ:-

نصف كيلو كبدة فراخ مقطعة شرائح

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمن حسب الرغبة

2 بصلة متوسطة مقطعة شرائح

1 فلفل رومي مقطع شرائح

1 فلفل حار

3 فصوص ثوم مفروم

عصير نصف ليمونة

رشة كمون

رشة كزبرة ناشفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة خل

طريقة عمل كبدة الفراخ:-

تغسل كبدة الفراخ جيدا بالماء والخل والليمون، ثم تشطف وتصفى جيدا من الماء.

في طاسة على النار، سخني الزيت وأضيفي البصل، وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه مع البصل حتى تظهر رائحته.

ضعي كبدة الفراخ في الطاسة وقلبيها على نار عالية لمدة 3 دقائق حتى يتغير لونها.

أضيفي الفلفل الرومي والحار، ثم أضيفي التوابل مثل الملح، الفلفل، الكمون، الكزبرة، البابريكا.

استمري في التقليب حتى تنضج الكبدة جيدا حوالي 10 دقائق.

أضيفي عصير الليمون والخل في النهاية، وقلبي جيدا لمدة دقيقة.

ارفعيها من على النار.

تقدم كبدة الفراخ ساخنة مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض.

يمكن تزيينها بالبقدونس أو حلقات الليمون حسب الرغبة.

نصيحة لا تطهي الكبدة لفترة طويلة حتى لا تجف أو تصبح قاسية.

يمكنك إضافة شرائح طماطم أو بهارات إضافية حسب ذوقك.

لتحصلي على طعم مميز، يمكنك تتبيل الكبدة مسبقا لمدة نصف ساعة بالثوم والليمون والخل.

طريقة عمل كبدة الفراخ

ولعمل كفتة الفراخ

مكونات عمل كفتة الفراخ:-

½ كيلو صدر دجاج مفروم (خالي من الجلد والعظم)

1 بصلة متوسطة مبشورة ومعصورة

2 فص ثوم مفروم

¼ كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات كفتة

½ ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة بقسماط (لتماسك العجينة)

ملعقة كبيرة زيت نباتي (للعجن)

طريقة عمل كفتة الفراخ:-

في وعاء عميق، ضعي الدجاج المفروم.

أضيفي البصل المبشور بعد عصره من الماء الزائد.

أضيفي الثوم، البقدونس، التوابل، البقسماط، الملح، الفلفل، والزيت.

اخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس وتصبح عجينة قابلة للتشكيل.

شكلي الكفتة على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.

يمكنك وضعها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة لتتماسك أكثر.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

رصي الكفتة في صينية مدهونة بالقليل من الزيت.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 20-25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

اشوي الكفتة على شواية الفحم أو الجريل حتى تأخذ لون ذهبي.

أو سخني قليل من الزيت في مقلاة غير لاصقة.

حمري الكفتة على الجهتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

قدمي كفتة الفراخ مع أرز بسمتي أو عيش بلدي، وسلطة طحينة أو زبادي بالنعناع أز سلطة خضراء أو تبولة، أو بطاطس محمرة أو خضار سوتيه.

يفضل فرم الدجاج في المنزل للحصول على طراوة وجودة أفضل.

لا تكثري من البقسماط حتى لا تصبح الكفتة جافة.

يمكنك إضافة بيضة إذا شعرتى أن العجينة لا تتماسك جيدا.

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