"سيدي يا سيدي" لنانسي عجرم تحقق 3.5 ملايين مشاهدة في أربعة أسابيع

حققت أغنية “سيدي ياسيدي”، للفنانة نانسي عجرم أكثر من 3.5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث صورتها على طريقة الفيديو كليب، كما أن الأغنية حازت على إعجاب جمهور نانسي عجرم، والذين أكدوا أنها من أفضل أغنيات ألبومها الجديد.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة والحان عطار

من جانب آخر شاركت الفنانة نانسي عجرم بمهرجان صيدا الغنائي في لبنان، حيث أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعالياته وحضره عدد ضخم من الجمهور، وأقيم الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولي، على رصيف المرفأ القديم، وبجوار قلعتها البحرية وميناء صياديها.



ووجهت نانسي عجرم، الشكر لمنظمي المهرجان، خاصة أن هذا الحفل هو المشاركة الثانية لنانسي عجرم بمهرجانات صيدا، بعد مشاركتها في النسخة الأولى عام 2016.

قدمت نانسي مع فرقتها الموسيقية، مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة ومنها أغنية كانت قد صوّرتها في مدينة صيدا، حيث تفاعل معها الجمهور مشاركةً في الغناء ورقصًا وانسجامًا، واقترابًا من المسرح لالتقاط السيلفي مع مطربتهم المفضلة أو لتقديم باقة ورود إليها.

ورغم أن برنامج الحفل كان معدًا من قبل، من حيث الأغنيات التي كان مقررًا أن تغنيها، إلا أن نانسي تجاوبت مع طلبات جمهورها بتقديم أغان لها من اختيارهم. فغنت "بدنا نولع الجو، يا طب طب، انت ايه، فيه حاجات، الدنيا حلوة، ايه قول تاني كدة، ما تجي هنا.. ".. إلى جانب أغنيات جديدة مثل "من نظرة، ورانا ايه، تيجي ننبسط وحبك سفاح".

