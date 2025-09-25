محافظ دمياط يعلن عن إطلاق النسخة الثانية من مهرجان دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء الأربعاء خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان دمياط غدًا تحت شعار "دمياط حاجة تانية"، ليستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

فعاليات متنوعة ومشاركة واسعة

أكد المحافظ أن المهرجان يقام بمشاركة مجتمعية واسعة ودون أي أعباء مالية على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما يشكل دافعًا لمواصلة التجربة بروح من التكاتف بين مختلف الجهات. ويشمل برنامج المهرجان فعاليات ثقافية وفنية ورياضية وتراثية، إضافة إلى مبادرات جديدة تُنفذ لأول مرة.

دعم وزاري وشراكات دولية

وأشار الشهابي إلى أن المهرجان يحظى برعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وشركة موبكو، وبشراكة مع اليونسكو والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات. كما تشارك محافظة قنا كضيف شرف في إطار شراكة استراتيجية تتضمن فعاليات مشتركة منها "فطارك عندنا" وعروض للتراث.

لقاء مع الصحفيين والإعلاميين

إبراز المبادرات المحلية

واستعرض المحافظ أبرز المبادرات التي أطلقتها المحافظة مؤخرًا، ومنها مبادرة "مواهب دمياط – Damietta Talents" التي تستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية بين الشباب، مؤكدًا حرصه على إتاحة الفرصة للمواهب للمشاركة في المهرجان. كما لفت إلى جهود دعم التعليم الفني وربطه بالصناعات المحلية من خلال ورش تدريبية متخصصة بالتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية.

قال الدكتور أيمن الشهابي: "مهرجان دمياط يبرهن أن النجاح يمكن أن يتحقق بتكاتف المجتمع، وأن الترويج للمحافظة يتم دون تحميل الدولة أي أعباء".

