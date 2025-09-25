الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يعلن عن إطلاق النسخة الثانية من مهرجان دمياط

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مساء الأربعاء خلال لقائه بعدد من الصحفيين والإعلاميين بديوان عام المحافظة، عن انطلاق النسخة الثانية من مهرجان دمياط غدًا تحت شعار "دمياط حاجة تانية"، ليستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

فعاليات متنوعة ومشاركة واسعة

أكد المحافظ أن المهرجان يقام بمشاركة مجتمعية واسعة ودون أي أعباء مالية على ميزانية الدولة، مشيرًا إلى أن النسخة الأولى حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما يشكل دافعًا لمواصلة التجربة بروح من التكاتف بين مختلف الجهات. ويشمل برنامج المهرجان فعاليات ثقافية وفنية ورياضية وتراثية، إضافة إلى مبادرات جديدة تُنفذ لأول مرة.

دعم وزاري وشراكات دولية

وأشار الشهابي إلى أن المهرجان يحظى برعاية وزارات الثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وشركة موبكو، وبشراكة مع اليونسكو والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات. كما تشارك محافظة قنا كضيف شرف في إطار شراكة استراتيجية تتضمن فعاليات مشتركة منها "فطارك عندنا" وعروض للتراث.

 

لقاء مع الصحفيين والإعلاميين
لقاء مع الصحفيين والإعلاميين

إبراز المبادرات المحلية

واستعرض المحافظ أبرز المبادرات التي أطلقتها المحافظة مؤخرًا، ومنها مبادرة "مواهب دمياط – Damietta Talents" التي تستهدف اكتشاف الطاقات الإبداعية بين الشباب، مؤكدًا حرصه على إتاحة الفرصة للمواهب للمشاركة في المهرجان. كما لفت إلى جهود دعم التعليم الفني وربطه بالصناعات المحلية من خلال ورش تدريبية متخصصة بالتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية.

قال الدكتور أيمن الشهابي: "مهرجان دمياط يبرهن أن النجاح يمكن أن يتحقق بتكاتف المجتمع، وأن الترويج للمحافظة يتم دون تحميل الدولة أي أعباء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الصحفيين والاعلاميين الصناعات المحلية بديوان عام المحافظة تكنولوجيا المعلومات دعم التعليم الفنى كنولوجيا المعلومات معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الإتصالات

مواد متعلقة

محافظ دمياط يناقش ملف المظهر الحضاري والهوية البصرية للمحافظة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أسبوع رئاسي حافل: السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين.. يبحث تطورات الوضع في غزة ووقف الحرب ورفض التهجير مع قادة السعودية وفرنسا واليونان وقطر

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية.. البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام التعاملات

الأكثر قراءة

فيضان مدمر يداهم السودان وارتفاع المنسوب في مصر، خبير يحذر من خطر قادم من سد النهضة

أمام الكاميرات، وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والفنان يلقنها درسا في فن التعامل (فيديو)

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع شبه يومي في 4 أصناف والبطيخ ينهي موسمه بـ"مقاطعة شعبية"

ليس من فراغ، خبير يكشف تأثير دعوة الرئيس الكولومبي لتشكيل "جيش دولي" ضد إسرائيل

سعر السمك اليوم، ارتفاع البوري 20 جنيها وانخفاض البلطي والكابوريا

أسعار المانجو اليوم الخميس، ارتفاع جديد يضرب 5 أصناف والعويسي تصل إلى 75 جنيها

لحظة وفاة لاعب تنس الطاولة سمير الطنطاوي في بطولة الجمهورية ببورسعيد (فيديو)

لحظة نجاة إسرائيليين بأعجوبة في انفجار مسيرة حوثية بإيلات (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب بالصاغة في ختام تعاملات اليوم (آخر تحديث)

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 25 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads